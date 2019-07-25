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Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdihama neden oldu.

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan binlerce Suriyeli izdihama yol açtı

SURİYELİLER İZDİHAMA NEDEN OLDU

Görevliler, Suriyelileri sıraya koymakta zorluk çekerken, Suriyeliler bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham yaşandı. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken yere düşenler oldu. Suriyeliler yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta da zorluk çekti. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

SURİYELİ ÇOCUKLAR AŞILANIYOR

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.

SICAKTAN KORUNMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcakta ülkelerine gidiyor. Bazı Suriyeliler sıcaktan korunmak için şapka takarken, bazıları da başlarını giysilerle kapatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Öncüpınar Sınır Kapısı izdiham

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
o ülkede bayram ı kutluyorlarsa yaşamamaları için bir sebep yok demekki
Gideni geri sokmayın, elin avrupalı gavurları gibi kılı kırk yarın. Adamlar bizim kıçımıza kadar bakıyor
bunları birdaha da almayacaksin
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