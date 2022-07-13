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  4. Sınır kavgası kana bulandı! Akrabasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Sınır kavgası kana bulandı! Akrabasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

13.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen sınır kavgası olayında akrabasını öldüren C.K. jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, mermilerin isabet ettiği 52 yaşındaki Refik Kul'un kanlar içinde yerde kaldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Sınır kavgası kana bulandı! Akrabasına kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Olay, dün Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Refik Kul (52) ile akrabası C.K. (50) arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.K., yanında bulunan silahla akrabası Refik Kul'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Kul, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan C.K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Sakarya
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