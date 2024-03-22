HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! Evdeki eşyaları sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! Evdeki eşyaları sokağa fırlattı

22.03.2024 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sinir krizi geçiren bir kadın, evinin balkonundan eline ne geçirirse sokağa fırlattı. Sandalye, damacana ve mutfak eşyalarını balkondan sokağa fırlatan kadın, şikayet üzerine polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! Evdeki eşyaları sokağa fırlattı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde sinir krizi geçiren bir kadın, oturduğu apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan eline geçirdiği ev eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı.

AW168404_02

NE VARSA YOLA ATTI

Öfkeyle çevresine bağırıp çağıran kadın, sandalye, damacana ve küçük mutfak eşyalarını yola attı. Eline ne geçirirse yola fırlatan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

AW168404_01

Bu arada kadının sokağa attığı eşyalar nedeniyle, parka halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi. Kadının neye öfkelendiği ise öğrenilemedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'
Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktıBabasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı
Rusya, LGBT hareketini terörist listesine aldıRusya, LGBT hareketini terörist listesine aldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
En Çok Okunan Haberler
BDDK açıkladı, taşıt kredilerinde yeni dönem: Vade sınırı değişti

BDDK açıkladı, taşıt kredilerinde yeni dönem: Vade sınırı değişti

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Polis lojmanında başından vuruldu! Komiser yardımcısı kendini savundu

Polis lojmanında başından vuruldu! Komiser yardımcısı kendini savundu

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.