Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi! Evdeki eşyaları sokağa fırlattı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde sinir krizi geçiren bir kadın, oturduğu apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan eline geçirdiği ev eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı.

NE VARSA YOLA ATTI

Öfkeyle çevresine bağırıp çağıran kadın, sandalye, damacana ve küçük mutfak eşyalarını yola attı. Eline ne geçirirse yola fırlatan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü.

Bu arada kadının sokağa attığı eşyalar nedeniyle, parka halindeki bir araçta küçük çapta hasar meydana geldi. Kadının neye öfkelendiği ise öğrenilemedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





