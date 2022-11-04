Sinir otu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sinir otu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Sinir otu, bilinen iki yüzden fazla çeşidi ile en şifalı otlar arasında yer alan bir bitkidir. En bilinen özelliği sivilceleri iyileştirmesidir. Dar yapraklı bir bitkidir. En sık kullanılan bitkiler arasındadır. Özellikle soğuk kış günlerinde olası bir nezle, grip ya da soğuk algınlığına karşı vücuda direnç kazandırdığı bilinir. C vitamini ve K vitamini içerir. Bu vitaminler ile birçok hastalık için şifa kaynağı olarak görülen sinir otu çayı ne işe yarar?
Sinir otunun göğüs hastalıklarına iyi geldiği bilinir. Rahim ağzı kanser ile mücadele eden kadınların da tercih ettiği söylenir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. En çok da sivilcelere karşı kullanılan sinir otu çayı faydaları:
Her besinde olduğu gibi siniri otu çayını da bilinçli ve aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Günde 1 bardak sinir otu çayı içmek yeterlidir. Düzenli kullanım için doktor önerisi ya da onayı olması gerekir. Çünkü bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Hassas bünyeli, hassas ciltli kişiler, anne adayları, kronik rahatsızlıklara sahip olan kişiler bu çayı içmeden önce muhakkak doktorlarına danışmalıdırlar. Aksi takdirde bazı yan etkiler söz konusu olabilir:
Sinir otu kaynamış temiz içme suyu ile demlenir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve faydalar yok olur. Demlenmesi için gerekli süre en fazla on dakikadır. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek sinir otu evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen bitki çayları arasındadır. Sinir otu çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:
Sinir otu çayı nasıl demlenir?
Hem yaprakları hem de çiçekleri kullanılabilir olan sinir otu çayı şu şekilde hazırlanır:
Hiçbir gıdanın bilinen zayıflatma etkisi yoktur. Uzman doktorlar içeceklerin ve yiyeceklerin direkt olarak kilo verdirme özelliğinin ya da bölgesel zayıflatma özelliğinin bulunmadığını açıklamıştır. Ancak bazı besinlerin diyet yapanlara yardımcı olan bazı özellikler içerdiği bilinir. Sinir otu da metabolizmayı çalıştırıcı, idrar söktürücü özelliği ile kilo vermek isteyenlere destek olabilir.
Bazı bitki çaylarının adet söktürücü özelliği vardır. Ancak sinir otu çayının adet söktürücü özelliğine dair yapılan net bir açıklama yoktur. Bazı kadınlar adet dönemini çok fazla sancılı ve kramplı geçirir. Sinir otu çayı da sakinleştirici etkisi ile bu dönemi daha sakin atlatmaya yardımcı olabilir. Doktora danışılarak kullanılması mümkündür.