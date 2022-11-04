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Sinir otu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sinir otu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki tüm bitkilerin insan sağlığı için çeşitli faydaları vardır. Bilinçli olarak tüketilen bitki çayları farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. İlaç yapımında kullanılan bitkiler de vardır. Sinir otu çayı da düzenli olarak tüketildiği zaman soğuk algınlığından göğüs ağrılarına birçok alanda insan sağlığı için faydalı olur. Sivilcelere iyi gelmesi ile bilinen sinir otu çayı nasıl demlenir?

Sinir otu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sinir otu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Sinir otu çayı neye iyi gelir?
  • Sinir otu çayı nasıl yapılır?
  • Sinir otu çayı zayıflatır mı?
  • Sinir otu çayı adet söktürür mü?

Sinir otu, bilinen iki yüzden fazla çeşidi ile en şifalı otlar arasında yer alan bir bitkidir. En bilinen özelliği sivilceleri iyileştirmesidir. Dar yapraklı bir bitkidir. En sık kullanılan bitkiler arasındadır. Özellikle soğuk kış günlerinde olası bir nezle, grip ya da soğuk algınlığına karşı vücuda direnç kazandırdığı bilinir. C vitamini ve K vitamini içerir. Bu vitaminler ile birçok hastalık için şifa kaynağı olarak görülen sinir otu çayı ne işe yarar?

Sinir otu çayı neye iyi gelir?

Sinir otunun göğüs hastalıklarına iyi geldiği bilinir. Rahim ağzı kanser ile mücadele eden kadınların da tercih ettiği söylenir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. En çok da sivilcelere karşı kullanılan sinir otu çayı faydaları:

  • Öksürüğe iyi gelir.
  • İshali engellemede yardımcı olur.
  • Mide sorunlarını ve ülseri iyileştirdiği bilinir.
  • Bronş iltihaplarına karşı kullanılabilir.
  • Astım hastalarının en sık tercih ettiği çaylardan birisidir.
  • Nefrit sorunu ile mücadelede yardımcıdır.
  • Bronşit sorunu giderdiği bilinir.
  • Göğüs ağrılarına iyi gelir.
  • Nasır tedavisinde kullanılır.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Deri sorunlarına, sivilcelere iyi gelen özelliği ile halk arasında tüketilen bir bitki çayıdır.
  • Kabızlık sorununu giderir.
  • Sakinleştirici ve sinirleri yatıştırıcı özelliği vardır.

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Her besinde olduğu gibi siniri otu çayını da bilinçli ve aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Günde 1 bardak sinir otu çayı içmek yeterlidir. Düzenli kullanım için doktor önerisi ya da onayı olması gerekir. Çünkü bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Hassas bünyeli, hassas ciltli kişiler, anne adayları, kronik rahatsızlıklara sahip olan kişiler bu çayı içmeden önce muhakkak doktorlarına danışmalıdırlar. Aksi takdirde bazı yan etkiler söz konusu olabilir:

  • Tansiyonu düşürebilir. Bu sebeple tansiyon problemi olan kişilerin doktor kontrolünde tüketmesi gerekir.
  • Cildi hassas olan kişilerde alerjik reaksiyonlar sonucu bazı deri rahatsızlıkları görülebilir.
  • Anne adaylarının kasılmalarını arttırabilir.

Sinir otu çayı nasıl yapılır?

Sinir otu kaynamış temiz içme suyu ile demlenir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler ve faydalar yok olur. Demlenmesi için gerekli süre en fazla on dakikadır. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek sinir otu evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen bitki çayları arasındadır. Sinir otu çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

  • İki ya da üç yaprak sinir otu
  • Bir bardak temiz içme suyu
  • Arzuya göre taze kekik

Sinir otu çayı nasıl demlenir?

Hem yaprakları hem de çiçekleri kullanılabilir olan sinir otu çayı şu şekilde hazırlanır:

  • Temiz içme suyu kaynatılır.
  • Kaynatılan suya sinir otu eklenerek üzeri kapatılır.
  • On dakika demli isteniyorsa en fazla on beş dakika bekletilerek demlenir.
  • Demlenen çay bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Sinir otu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıdanın bilinen zayıflatma etkisi yoktur. Uzman doktorlar içeceklerin ve yiyeceklerin direkt olarak kilo verdirme özelliğinin ya da bölgesel zayıflatma özelliğinin bulunmadığını açıklamıştır. Ancak bazı besinlerin diyet yapanlara yardımcı olan bazı özellikler içerdiği bilinir. Sinir otu da metabolizmayı çalıştırıcı, idrar söktürücü özelliği ile kilo vermek isteyenlere destek olabilir.

Sinir otu çayı adet söktürür mü?

Bazı bitki çaylarının adet söktürücü özelliği vardır. Ancak sinir otu çayının adet söktürücü özelliğine dair yapılan net bir açıklama yoktur. Bazı kadınlar adet dönemini çok fazla sancılı ve kramplı geçirir. Sinir otu çayı da sakinleştirici etkisi ile bu dönemi daha sakin atlatmaya yardımcı olabilir. Doktora danışılarak kullanılması mümkündür.

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