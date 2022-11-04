Ihlamur çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Ihlamur çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Uzman doktorların da önerdiği bitki çayları arasında yer alan çaylardan biri de ıhlamur çayıdır. Halk arasında tüketimi soğuk kış günlerinin başlaması ile birlikte sıklaşır. Bal ve limon eklenerek lezzetlendirilen ıhlamur çayı genel olarak soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı gibi durumlarda şifalı olduğu bilinir. Bunun dışında da insan bedenine birçok faydası vardır. Saç bakımında, ve cilt bakımında da kullanılan bir bitki çayıdır. Cildi yaşlanmaktan ve güneşin zararlı etkilerinden korur. Kusma nedeniyle kurumuş boğazı nemlendirmeye yarar. Cilt için yapılan merhemlerde kullanılarak kaşıntıyı engellediği bilinen ıhlamur çayı ne işe yarar?

Ihlamur çayı neye iyi gelir?

En kolay temin edilen bitkiler arasında ıhlamur vardır, aktarlardan kolayca bulunabilir. Ihlamur çayının en bilinen faydası kış aylarında yaşanan soğuk algınlıklarında boğaz ağrısına iyi gelmesidir. Bunun yanı sıra ıhlamur çayı ödem attırmaya yardımcıdır. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilen ve şifa dağıttığına inanılan ıhlamur çayı faydaları:

Soğuk algınlığı, grip ve nezle ile savaşır.

Boğazı rahatlatarak boğaz ağrılarını gidermede yardımcı olur.

Stresi azaltır, sakinleştirir.

Ankisiyete sorunları yaşayan insanların sık tercih ettiği bir bitki çayıdır.

Hipertansiyon ile mücadele eden kişilere destek olduğu bilinir.

Kan basıncın düşürücü etkisi bulunur.

Detoks yapan kişilerin en sık tükettiği bitki çayları arasında yer alır.

Ateş düşürücü etkisi ile bilinir.

Bağışıklığı güçlendirir, soğuk havaların sebep olacağı hastalıklara karşı vücut direncini koruyucu etkisi vardır.

Baş ağrılarını dindirdiği bilinir.

Sindirime yardımcı olur.

Sıcak yaz günlerinde içildiği zaman hararet giderici etkisi olduğu bilinir.

Balgam söktürücü etkisi de vardır.

Terlemeyi ve idrar sıklığını artırmasıyla birlikte vücuttaki fazla ödemi ve toksinleri atar.

Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Hazır poşetli olan ıhlamur çayı marketlerde kolayca bulunabilir. Ancak evde birkaç dakika içinde hazırlamak daha doğru olacaktır. Bekletilmeden içilmesi gereken ıhlamur çayı tarifi için gerekli malzemeler:

2 çay kaşığı ıhlamur

Bir bardak içme suyu

İsteğe bağlı olarak limon ve bal

Ihlamur çayı nasıl yapılır?

Ihlamur bitkisinin çiçeği kaynatılmış temiz içme suyuna atılır. Bu şekilde beş ya da on dakika arası bekletilir. Demlenen çay taze olarak tüketilmelidir. İçileceği zaman hazırlanması önerilen ıhlamur çayı bekletilmeden, taze bir şekilde içilmelidir. Ihlamur su ile birlikte kaynatılması içindeki vitaminleri yok eder bu nedenle ıhlamuru kaynamış suya atıp demlenmesini beklemek gerekir. Ihlamur çayı demlendikten sonra limon suyu ve balla tatlandırılabilir. Tercih eden kişiler ıhlamur çayına çubuk tarçın koyarak da tatlandırabilir.

Ihlamur çayı adet söktürür mü?

Ihlamur çayının adet söktürücü etkisi bulunur. Adet dönemi bazı kadınlar için çok sancılı ve kramplarla geçebilir. Ağrılı PMS ya da adet dönemlerinde ıhlamur çayı son derece yardımcıdır. Rahatlatıcı etkisi ile ağrılı süreci daha rahat geçirmeye yardımcı olur.

Ihlamur çayı zayıflatır mı?

Yiyecek ya da içecek hiçbir gıdanın direkt olarak zayıflama etkisi bulunmaz. Ancak yağ yakımına ya da kilo vermeye yardımcı bazı özelliklere sahip çaylar, kilo verme sürecinde insanlara yardımcı olabilir. Ihlamur çayı da verdiği tokluk hissi ile kilo vermeye yardımcı olan bitki çaylarından birisidir.