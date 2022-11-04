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Masala çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Masala çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan ve aslen Hindistan'a ait olan masala çayı da tüketildiği zaman sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ile bilinir. Vücudu zararlı olan toksinlerden arındırır. Masala çayı içinde bulunan her bir baharatın içeriği insan sağlığı için ayrı ayrı faydalıdır. Kakule, karabiber, tarçın, anason gibi baharatlar bir araya gelerek kan dolaşımından depresyona birçok konuda insan bedenine iyi gelir. Masala çayı nasıl hazırlanır?

Masala çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Masala çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Masala çayı neye iyi gelir?
  • Masala çayı nasıl yapılır?
  • Masala çayı zayıflatır mı?
  • Masala çayı adet söktürür mü?

Masala, Hindistan’da karışık baharat ifadesinin karşılığıdır. Farklı baharatların bir araya gelerek tüketilmesi sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiştir. Farklı baharatlar demlenerek çay olarak tüketildiğinde insan sağlığına faydalı birçok özelliği bulunur. Masala çayı sindirime, bağırsaklara, şişkinliğe iyi gelir. Vücudu canlandırıcı, dinlendirici etkileri de vardır. Özellikle soğuk kış günlerinde en sık tercih edilen çaylar arasında yer alır.

Masala çayı diğer birçok bitki çayından farklı olarak hazırlanır. Evde birkaç dakika içinde yapılabilecek bir çaydır. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek malzemeler ile hazırlanır. Kafelerde ve kahvecilerde "chai latte" olarak sunulan masala çayı ne işe yarar?

Masala çayı neye iyi gelir?

Chai ya da Masala Chai olarak da bilinen masala çayının içinde birçok farklı baharat bulunur. Masala çayında tarçın, kakule, karanfil, karabiber taneleri, anason, zencefil ve siyah çay bulunur. Özellikle manda sütüyle hazırlanması önerilse de inek sütüyle de yapılabilir. Masala çayı faydaları:

  • Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi sorunlarla baş etmeye yardımcı olur.
  • Soğuk algınlığına, nezleye, gribe iyi gelir.
  • Üst solunum yolu hastalıklarına karşı savaşmada yardımcı olur.
  • Şeker hastaları tarafından da tercih edilen bitki çayları arasındadır.
  • Ruhsal sıkıntılara, strese karşı iyi gelir.
  • Kolesterolü dengelemeye yardımcıdır.
  • Metabolizmayı çalıştırıcı etkisi vardır.
  • Depresyonu engellediği bilindiği için halk arasında tercih edilen bir bitki çayıdır.
  • Enerji verme özelliği ile uyku açmak için de tüketilir.
  • Beriberi hastalığı ile savaşanlara yardımcı olur.
  • Yüksek tansiyona birebir olarak bilinir.
  • Kan dolaşımını sağlar.
  • Damar sağlığı için de yararlı olduğu bilinir.
  • Antioksidan açısından zengindir.
  • Ağrılara iyi gelir ve antiseptiktir.
  • Sütle birlikte yapıldığı için kalsiyum konusunda zengindir.
  • Öksürüğü azaltır ve nefesi tazeleyici etkisi vardır.
  • İçeriğindeki baharatlar cinsel iktidarsızlık gibi sorunlara iyi gelir.

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Masala çayı nasıl yapılır?

Masala çayı aslında bir bitki çayı değil bir baharat çayıdır. Farklı baharatların bir araya gelerek demlenmesi ile oluşur. Baharatlar, manda ya da inek sütü ve siyah çayla hazırlanır. Masala çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 3 ya da 4 tane kakule
  • 2 tane kabuk tarçın
  • 2-3 tane öğütülmemiş karabiber tanesi
  • 5 tane karanfil
  • Yarım çay kaşığı zencefil ya da iki üç dilim soyulmuş taze zencefil
  • 2 yemek kaşığı siyah çay
  • 2 su bardağı inek sütü ya da manda sütü
  • 2 su bardağı su
  • Arzuya göre bir çay kaşığı bal

Masala çayı nasıl demlenir?

  • 2 su bardağı suyu kaynaması için ateşe koyun.
  • Kabuk tarçın, kakule ve karanfili rondodan geçerek ya da havanda döverek toz hâline getirin.
  • Kaynamış olan suya kakule, zencefil, karabiber, tarçın, anason, karanfil ve siyah çayı ekleyin.
  • 4-5 dakika kadar suyu baharatlarla birlikte kaynatın.
  • Su baharatlarla birlikte kaynatıldıktan sonra 2 bardak manda sütünü ya da inek sütünü suya ilave edin.
  • Tatlandırmak için kullanacaksanız bir çay kaşığı balı da ilave edin.
  • Kısık ateşte demleyin.
  • Demlenen çayın altını kapatın ve 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Masala çayı zayıflatır mı?

Masala çayı barındırdığı özelliklerle metabolizmayı çalıştırdığı için diyet yapanlar için tercih edilen bir çaydır. Ayrıca enerji vermesiyle de özellikle yoğun egzersiz yapan kişiler tercih edebilir. Ancak baharatlardan herhangi birisine alerji olma ihtimaline karşılık uzman bir doktor tavsiyesi olmadan tüketilmemesi önerilir.

Masala çayı adet söktürür mü?

Masala çayının adet söktürücü özelliği açısından herhangi bir açıklama yoktur. Ancak halsizliğe, yorgunluğa iyi gelmesi, ruhsal sıkıntılar ve stresle baş etmede kişilere yardımcı olması sayesinde PMS dönemlerinde ve regl dönemlerinde yaşanan huzursuzlukları dindirebilir.

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