Masala çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Masala çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Masala, Hindistan’da karışık baharat ifadesinin karşılığıdır. Farklı baharatların bir araya gelerek tüketilmesi sebebiyle bu şekilde isimlendirilmiştir. Farklı baharatlar demlenerek çay olarak tüketildiğinde insan sağlığına faydalı birçok özelliği bulunur. Masala çayı sindirime, bağırsaklara, şişkinliğe iyi gelir. Vücudu canlandırıcı, dinlendirici etkileri de vardır. Özellikle soğuk kış günlerinde en sık tercih edilen çaylar arasında yer alır.
Masala çayı diğer birçok bitki çayından farklı olarak hazırlanır. Evde birkaç dakika içinde yapılabilecek bir çaydır. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek malzemeler ile hazırlanır. Kafelerde ve kahvecilerde "chai latte" olarak sunulan masala çayı ne işe yarar?
Chai ya da Masala Chai olarak da bilinen masala çayının içinde birçok farklı baharat bulunur. Masala çayında tarçın, kakule, karanfil, karabiber taneleri, anason, zencefil ve siyah çay bulunur. Özellikle manda sütüyle hazırlanması önerilse de inek sütüyle de yapılabilir. Masala çayı faydaları:
Masala çayı aslında bir bitki çayı değil bir baharat çayıdır. Farklı baharatların bir araya gelerek demlenmesi ile oluşur. Baharatlar, manda ya da inek sütü ve siyah çayla hazırlanır. Masala çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Masala çayı nasıl demlenir?
Masala çayı barındırdığı özelliklerle metabolizmayı çalıştırdığı için diyet yapanlar için tercih edilen bir çaydır. Ayrıca enerji vermesiyle de özellikle yoğun egzersiz yapan kişiler tercih edebilir. Ancak baharatlardan herhangi birisine alerji olma ihtimaline karşılık uzman bir doktor tavsiyesi olmadan tüketilmemesi önerilir.
Masala çayının adet söktürücü özelliği açısından herhangi bir açıklama yoktur. Ancak halsizliğe, yorgunluğa iyi gelmesi, ruhsal sıkıntılar ve stresle baş etmede kişilere yardımcı olması sayesinde PMS dönemlerinde ve regl dönemlerinde yaşanan huzursuzlukları dindirebilir.