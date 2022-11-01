Maydanoz sapı çayı faydaları nelerdir? Maydanoz sapı çayı nasıl yapılır?

İnsan vücudu mevsimler arası geçişlerde değişim gösterebilir ve vücudun direnci azalabilir. Vücut direncinin azaldığı durumlarda, sağlık sorunun yerine ve çeşidine göre tüketilen bitki çayları vardır. Maydanoz sapı çayı da bu bitki çayları arasındadır. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerisinde bolca C vitamini bulunduran maydanoz sapı çayı birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir. Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bu çay en güçlü antioksidan içeren besinler arasında gelmektedir. Peki, maydanoz sapı çayı ne işe yarar?

Maydanoz sapı çayı neye iyi gelir?

Kullanım yerine göre değişiklik gösteren bu çay çiğ bir şekilde çiğnenirse ağız içi bakımda kullanılır. Örneğin diş eti iltihaplanmalarında gün içerisinde 1-2 parça çiğnenmesi ağız içi kötü kokunun giderilmesi için de etkilidir. Maydanoz sapı direkt çiğnenmesinin yanı sıra çay olarak da tüketilir. Düzenli ve ölçülerine uygun şekilde tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırarak pek çok virüse karşı da dayanıklılık kazandırır. Maydanoz sapı çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir.

Vücuttaki zararlı alışkanlıklardan kaynaklanan toksinleri arındırarak organların temizlenmesine yardımcı olur ve vücut direncini korur.

Vücudun bağışıklık sistemini koruyarak oluşacak olan kronik rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığını düşürür.

Vücutta oluşma ihtimali olan kanser hücreleriyle savaşarak kanser olma riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Maydanoz sapı çayı içerisinde bulundurduğu zengin vitamin ve mineraller sayesinde vücudun günlük besin değerlerini karşılar ve vücut direncini yüksek tutar.

Vücudu toksinlerden temizleyen bu çay özellikle de midede ve böbrekte oluşabilecek hastalıkların ortaya çıkmasının önüne geçer.

Sindirim sistemini düzenler.

İçerisinde bulundurduğu K vitamini sayesinde özellikle de gelişme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini destekler.

Demir eksikliğini giderir ve güçlü bir iskelet sistemine sahip olmalarını sağlar.

Kemiklerdeki ve eklemlerdeki ağrılara da iyi gelmektedir.

Kalp ve damar sağlığını korur, kalp krizi riskini azaltır.

Maydanoz sapı çayı kaynatılarak içildiğinde vücuttaki antioksidanları atarak vücudu temizler ve vücudu iltihaplardan arındırır.

Bitki çaylarının kullanımı günümüzde ne kadar revaçta olsa da çeşitli kronik rahatsızlığı ve alerjileri bulunan bireylerin alanında uzman kişilere sormadıkça kullanmaları sakıncalıdır. Her şeyde olduğu gibi bitki çaylarının kullanımında da ölçü önemli bir yere sahiptir. Özellikle hamile ve bebek emziren kadınlar daha ölçülü tüketmeli ve dikkat etmelidirler. Kullanılan bu ölçüler faydası sağlanacağı alana göre de değişmekte ve çeşitlilik gösterir.

Maydanoz sapı çayı nasıl yapılır?

Bitki çaylarını kullanırken nasıl demleneceğini bilmek önemlidir. Maydanoz sapı çayı tarifi için gereken malzemeler:

1 demet maydanoz sapı

1 limon

3 litre su

Maydanoz sapı çayı nasıl demlenir?

Seçtiğiniz maydanozlar güzelce yıkayıp sapları ile birlikte isteğe bağlı bütün ya da parçalara bölünmüş bir şekilde demliğin içerisine konulmalıdır. Her bardak adına yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı maydanoz sapı ölçülmelidir. Demliğin içerisine konulan maydanoz sapları yaklaşık olarak dört dakika boyunca kaynatılmalıdır. Maydanoz çayı kaynadıktan sonra servise hazır hâle gelecektir. Dileyen kişiler tatlandırmak için limon ekleyebilir. Kişinin hastalık süresi zarfında da çayın tüketilmesi iki günde ya da üç günde bir şekilde olmalıdır. Üst üste tüketimi sağlıksız bir şekilde sonuçlanabilir.

Maydanoz sapı çayı zayıflatır mı?

Maydanoz sapı çayını detoks içeceği olarak kilo verme sürecinde kullanılır. İçerisinde bulunan ve vücuttan ödem atmaya yarayan antioksidanlar zayıflamada önemli bir rol üstlenirler. Maydanoz sapı çayı vücuttaki şişkinliği azaltır ve daha fit bir görünüme kavuşulmasına yol açar. Fakat her doğal kilo verme yönteminde olduğu gibi de bir diyetisyene başvurulmalıdır.

Maydanoz sapı çayı adet söktürür mü?

Regl döneminden birkaç önce yani PMS döneminde tüketilen bu çay adet döneminin rahat geçmesinde yardımcı olacaktır. Adet söktürücü özelliğinin olmasının yanı sıra kas ağrılarına da iyi gelir. Ancak bu dönemle ilgili uzun süreli bir şikâyet varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.