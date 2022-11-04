Yasemin çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Yasemin çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Yüksek oranda antioksidan bulunan bitki çayları arasında yer alan yasemin çayı bağışıklığı güçlendirici etkisi olduğu bilinir. Hastalıkları engellemede ya da hastalıklar ile savaşmada destek olur ve toksin atımında yardımcıdır. Yaşlanma belirtilerini engeller ve cildi gençleştirerek cildin diri kalmasını sağlar. Günde 1 bardak yasemin çayı içilmesi cilde, sindirim sistemine, sinir sistemine, kalp sağlığına metabolizmaya olumlu birçok etki sağlar. Alerjik durumlar taşımayan ya da kronik rahatsızlıkları bulunmayan kişiler düzenli yasemin çayı tüketerek daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirler. Peki, yasemin çayı neye iyi gelir?

Yasemin çayı ne işe yarar?

Uyku açıcı ve enerji verici özelliği ile uzmanlar tarafından daha çok gündüz saatlerinde içilmesi önerilen bir bitki çayıdır. Kafein içerdiği için uyku saatine yakın saatlerde içilmemesi gerekir. Aktarlardan kolayca temin edilebilecek olan ve evde birkaç dakika içinde hazırlanabilen yasemin çayı faydaları:

Metabolizmayı çalıştırarak kilo vermeye yardımı olur.

Kalp dostu bir bitki çayıdır.

Özellikle soğuk kış günleri için çok tercih edilir. Hastalıklara, soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

Sakinleştirici özelliği ile sinirleri yatıştırma etkisi bulunur. Aroması ve kokusu ile sakinleştirici etki yaptığı bilinir.

Enerji verme özelliği vardır.

Kötü huylu bakterilerle ve virüsler ile savaşmaya yardımcı olur.

Cildi parlattığına ve daha genç bir cilt görünümüne sahip olmak için faydalı olduğuna inanılır.

Yüksek oran antioksidan içerir. Bu sebeple kansere karşı savaşmada destek olur.

Güneşin olumsuz etkilerini engellediği bilinir.

Yasemin çayı nasıl yapılır?

Göründüğü kadar hassas bir bitki olan yasemin bitkisini su ile birlikte kaynatmak doğru değildir. Bir bardak önceden kaynatılmış su içine eklenerek hazırlanması gerekir. Yasemin çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Bir çay kaşığı kurutulmuş yasemin çiçeği

Bir bardak temiz içme suyu

Yasemin çayı nasıl demlenir?

Güzel kokusu ve görüntüsü ile en sevilen çiçeklerden biri olan yasemin evde birkaç dakika içinde çayı yapılabilen bir bitkidir. Kurutulmuş yasemin çiçeği aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir. Taze yasemin çiçeğini kurutularak da elde etmek mümkündür. Yasemin çayı tarifi:

Temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Kurumuş yasemin çiçekleri kaynamış olan suyun içine atılır.

En fazla beş dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Soğumadan taze olarak tüketilmelidir. Yasemin çayı zayıflatır mı?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre hiçbir sıvı ya da kuru gıdanın direkt olarak zayıflatıcı etkisi yoktur. Ancak bitki çaylarında bulunan bazı özellikler ve vitaminler nedeniyle kilo vermek isteyen kişilere destek olabilir. Yasemin çayı da metabolizmayı çalıştırıcı etkisi ile bilinir. Bağırsakları çalıştırarak kilo vermeye yardımcı olan bitki çayları arasında yer alır.

Yasemin çayı adet söktürür mü?

Birçok kadın adet dönemini çok sancılı olarak geçirebilir ya da regl dönemi düzensiz olabilir. Regl dönemi düzensizliğinde bitki çaylarından faydalanabilir. Yasemin çayı da ağrılara ve kramplara iyi geldiği için regl döneminde içilebilen bir çaydır. Hem PMS hem de regl döneminde ağrılara ve kramplara iyi gelir. Ayrıca adet söktürücü özelliği de bulunur.