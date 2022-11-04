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Kurutulmuş nar kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm bitkilerin insan sağlığına faydalı olan çeşitli özellikleri vardır. Bilinçli olarak tüketildiği sürece bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkiler de bulunur. Çay olarak tüketildiklerinde mucizevi etkileri olduğuna inanılan bitkiler halk arasında sıkça tüketilir. Kurutulmuş nar yapraklarından yapılan çay da antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirir. Sivilcelere de iyi gelmesiyle bilinen kurutulmuş nar kabuğu ne işe yarar?

Kurutulmuş nar kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

İçindekiler

  • Kurutulmuş nar kabuğu çayı ne işe yarar?
  • Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl demlenir?
  • Kurutulmuş nar kabuğu çayı zayıflatır mı?
  • Kurutulmuş nar kabuğu çayı adet söktürür mü?

Nar, meyve olarak tüketildiğinde birçok faydası olan bir gıdadır. Sadece kabuğunda bile bol miktarda C vitamini içeren nar meyvesinin aynı zamanda antioksidan özelliği de bulunur. Bedeni toksinlerden arındırma konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda nar kabuklarından yapılan çay ile de insan bedenine çeşitli faydaları bulunur. Saç bakımında cilt bakımında soğuk kış günlerinde olası hastalıklara karşı direnç kazanmakta halk arasında en çok tercih edilen bitki çayları arasındadır. Evde kolayca hazırlanan nar kabuğu çayı da birçok konuda insan bedenine faydalıdır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı neye iyi gelir?

Kurutulmuş nar kabuğu çayı ne işe yarar?

Kurutulmuş olarak hazırlanan nar kabukları çay olarak içildiği zaman sindirimi kolaylaştırır. Cildi temizler. Bağırsak hareketlerini dengeler. Yüksek oranda lif içerdiği için kilo vermek isteyen kişilere diyetlerinde yardımcı olur. Uzun süre tok tutma özelliği vardır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı sindirim sisteminden bağışıklık sistemine birçok konuda insan sağlığına faydalı etkiler barındırır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olur.
  • Menopozun verdiği bazı olumsuz etkileri en aza indirger.
  • Strese iyi gelir, sakinleştirici etkisi bulunur.
  • Ödem birikimine karşı bedeni korur.
  • Kabuğunda bulunan yüksek lif oranı ile tok tutmak özelliği vardır.
  • Cildi temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.
  • Sivilceleri azalttığı bilinir.
  • Bağırsakları harekete geçirir.
  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Metabolizmayı çalıştırıcı etkisi vardır.
  • Akne oluşumunu engelleyici etkisi vardır.
  • Cildi daha parlak daha sağlıklı ve daha genç gösterdiği bilinir.

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Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl demlenir?

Kurutulmuş nar kabuklarının su ile birlikte kaynatılmaması gerekir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler ve iyileştirici özellikler yok olacaktır. Önceden kaynatılmış olan temiz içme suyuna atılarak beş on dakika boyunca bekletilerek demlenmelidir. Birkaç dakika içinde evde kolayca hazırlanabilecek kurutulmuş nar kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Bir adet narın kabukları
  • Renk katılmak isteniyorsa bir ya da iki adet nar çiçeği
  • Arzuya göre tatlandırmak için tarçın
  • Bir bardak kadar temiz içme suyu

Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl yapılır?

Hazır olarak aktarlardan da alınabilecek olan kurutulmuş nar kabuğu çayı şu şekilde hazırlanır:

  • Bir adet narın kabuğu ayıklanır ve iyice temizlenir.
  • Küçük parçalara bölünmüş nar kabuklarının beyaz kısmı yukarıda olacak şekilde bir tepsiye dizin.
  • Gölgede ya da 30 dereceyi geçmeyecek bir sıcaklıkta kurutulur.
  • Yüz ya da yüz elli gram temiz içme suyu bir demlikte kaynatılır.
  • Kurutulmuş olan nar yaprakları kaynamış suyun içine atılır.
  • Nar kabukları demlendikten sonra birkaç dakika kaynatılabilir. Bu süre beş dakikayı geçmemelidir.
  • Rengi daha belirgin bir çay elde etmek için karışıma bir adet nar çiçeği eklenebilir.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Tadı hâlâ acı geliyorsa tarçın eklenerek tatlandırmak mümkün olur.

Kurutulmuş nar kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir sıvı ya da kuru gıdanın direkt olarak zayıflatma etkisi olmayacağı uzman doktorlar tarafından açıklanmış bir bilimsel gerçektir. Ancak bazı besinlerin içinde kilo vermek isteyen kişilerin uyguladığı diyetlere yardımcı olacak bazı özellikler bulunabilir. Nar kabuğundan yapılan çay da bu özeliklere sahiptir. Metabolizmayı çalıştırması, sindirimi düzenlemesi, bağırsak hareketlerine yardımcı olması ile kilo vermek isteyen kişilere destekleyici özellikler barındırır.

Kurutulmuş nar kabuğu çayı adet söktürür mü?

Nar kabuğunun adet söktürücü bir özelliği yoktur ancak sakinleştirici etkisi olduğu bilinir. Sakinleştirici etkisi sayesinde PMS ve regl dönemlerinde yaşanan huzursuzluklara ya da strese iyi gelir.

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