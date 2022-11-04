Kurutulmuş nar kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Nar, meyve olarak tüketildiğinde birçok faydası olan bir gıdadır. Sadece kabuğunda bile bol miktarda C vitamini içeren nar meyvesinin aynı zamanda antioksidan özelliği de bulunur. Bedeni toksinlerden arındırma konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda nar kabuklarından yapılan çay ile de insan bedenine çeşitli faydaları bulunur. Saç bakımında cilt bakımında soğuk kış günlerinde olası hastalıklara karşı direnç kazanmakta halk arasında en çok tercih edilen bitki çayları arasındadır. Evde kolayca hazırlanan nar kabuğu çayı da birçok konuda insan bedenine faydalıdır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı neye iyi gelir?
Kurutulmuş olarak hazırlanan nar kabukları çay olarak içildiği zaman sindirimi kolaylaştırır. Cildi temizler. Bağırsak hareketlerini dengeler. Yüksek oranda lif içerdiği için kilo vermek isteyen kişilere diyetlerinde yardımcı olur. Uzun süre tok tutma özelliği vardır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı sindirim sisteminden bağışıklık sistemine birçok konuda insan sağlığına faydalı etkiler barındırır. Kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları:
Kurutulmuş nar kabuklarının su ile birlikte kaynatılmaması gerekir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler ve iyileştirici özellikler yok olacaktır. Önceden kaynatılmış olan temiz içme suyuna atılarak beş on dakika boyunca bekletilerek demlenmelidir. Birkaç dakika içinde evde kolayca hazırlanabilecek kurutulmuş nar kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:
Kurutulmuş nar kabuğu çayı nasıl yapılır?
Hazır olarak aktarlardan da alınabilecek olan kurutulmuş nar kabuğu çayı şu şekilde hazırlanır:
Hiçbir sıvı ya da kuru gıdanın direkt olarak zayıflatma etkisi olmayacağı uzman doktorlar tarafından açıklanmış bir bilimsel gerçektir. Ancak bazı besinlerin içinde kilo vermek isteyen kişilerin uyguladığı diyetlere yardımcı olacak bazı özellikler bulunabilir. Nar kabuğundan yapılan çay da bu özeliklere sahiptir. Metabolizmayı çalıştırması, sindirimi düzenlemesi, bağırsak hareketlerine yardımcı olması ile kilo vermek isteyen kişilere destekleyici özellikler barındırır.
Nar kabuğunun adet söktürücü bir özelliği yoktur ancak sakinleştirici etkisi olduğu bilinir. Sakinleştirici etkisi sayesinde PMS ve regl dönemlerinde yaşanan huzursuzluklara ya da strese iyi gelir.