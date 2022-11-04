Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Mandalina kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Turunçgiller ailesinden bir meyve olan mandalinanın kabuğu ile de şifa dağıttığı bilinir. Mevsimi olan kış aylarında sıklıkla tüketilen meyveler arasında yer alır. Mandalinanın kabuğundan çay yapılır. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek kolay bir tarif ile yapılan çayı da bolca C vitamini içerir. Öksürük, burun tıkanıklığı ve benzeri sorunlar ile mücadele eder. Bilinçli olarak tüketildiğinde soğuk algınlığını atlatmada yardımcı olur. Bağışıklığı korur, soğuk havalarda görülen hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığı bilinen mandalina kabuğu çayı ne işe yarar?

Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir?

Yoğun C vitamini içeren ve antioksidan özelliği bulunan mandalina kabuğu bünyesinde tangaretin de vardır. Kabukların kurutulması ile hazırlanan çayı ise birçok fayda barındırır. Mandalina kabuğu çayı faydaları:

Kolesterolü düşürmede ve dengelemede yardımcı olduğu bilinir.

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmayı sağlar.

Şekeri düşürmeye yardımcı olur.

Sağlıklı ve taze bir cilt görünümü verir.

Öksürüğü giderir.

Burun tıkanıklığı yaşayan kişiler için yardımcıdır.

Bronşit hastalığına iyi gelecek olan vitaminleri barındırır.

Hazımsızlığı giderici etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Ödem atmada yardımcıdır.

Mandalina kabuğu çayının günde bir fincan tüketmek yeterli olacaktır. Bu sayede bronşit, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklarda yardımcıdır. Mandalina kabuğu çayının fazla tüketilmesi alerjik bünyelere, anne adaylarına ya da bazı kronik rahatsızlıklara sahip kişilere yararı değil zararı olabilir. Sindirim sistemini normalden fazla çalıştırarak sıkıntılara neden olabilir. Aşırı tüketilen her gıda gibi mandalina kabuğu çayı da fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bir fincandan fazla tüketilmemesi önerilir.

Mandalina kabuğu çayı nasıl demlenir?

Mandalina kabuğu çayı yapmak için mandalina kabukları kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılmalıdır. Su ile birlikte beş dakikadan fazla kaynatılmaması gerekir çünkü içerdiği tüm vitaminler kaybolur. Kaynar su mandalina kabuklarının üzerine eklenerek demlenmelidir. Mandalina kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

Bir buçuk su bardağı temiz içme suyu

İki adet mandalinanın kabukları. Arzuya göre kabuklar robottan geçirilerek toz hâline getirilebilir.

Arzuya göre tarçın ya da zencefil ve bal

Mandalina kabuğu çayı nasıl yapılır?

Mandalina kabuğu çayı hazırlamak için öncelikle taze mandalinaların kabukları kurutulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken şey mandalinaların herhangi bir tarım ilacı içermeden üretilmiş olmasıdır. Mandalina kabuklarının iç kısımları biraz acı olduğu için su ile bir araya gelmeden önce kabukları bir bıçak ile temizlemek acı tadı giderir. Mandalina kabuğu çayı tarifi:

Bir buçuk su bardağı temiz içme suyu kaynatılır.

İyice temizlenmiş ve beyaz kısımları çıkarılmış mandalina kabukları kaynayan suyun içine atılır.

Beş dakika beklenerek demlenmesi sağlanır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilebilir.

Damak tadına göre içine zencefil, limon, bal ya da tarçın ilave edilerek de içilebilir.

Mandalina kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyecek ya da içecek direkt olarak zayıflatıcı özelliğe sahip değildir ancak bazı gıdaların içinde kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerine destek olan bazı özellikler vardır. Mandalina kabuklarından yapılan çay da sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücü etkisi bulunur. Bu özellikleri ile kilo vermek isteyen kişilere destek olur.

Mandalina kabuğu çayı adet söktürür mü?

Mandalina kabuğundan yapılan çayın adet söktürdüğüne dair net bir açıklama yoktur. Ancak adet dönemi sancılı geçen kadınlar için bağışıklığı güçlendirici özelliği ile ağrılara oran direnci arttırabilir.