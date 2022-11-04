HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Mandalina kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Mandalina kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

04.11.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada bulunan tüm bitkiler ve meyveler insan sağlığına yararlı birçok vitamin barındırır. Mandalina da bu yararlı meyvelerden birisidir. Meyve olarak tüketildiğinde insan sağlığı için yararlı oluşunun yanı sıra kabuğundan yapılan çay ile de birçok hastalığa iyi gelir. Bilinçli olarak tüketildiğinde bronşite hastalığına karşı bünyeyi koruyan mandalina kabuğu çayı nasıl demlenir?

Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Mandalina kabuğu çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Turunçgiller ailesinden bir meyve olan mandalinanın kabuğu ile de şifa dağıttığı bilinir. Mevsimi olan kış aylarında sıklıkla tüketilen meyveler arasında yer alır. Mandalinanın kabuğundan çay yapılır. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek kolay bir tarif ile yapılan çayı da bolca C vitamini içerir. Öksürük, burun tıkanıklığı ve benzeri sorunlar ile mücadele eder. Bilinçli olarak tüketildiğinde soğuk algınlığını atlatmada yardımcı olur. Bağışıklığı korur, soğuk havalarda görülen hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığı bilinen mandalina kabuğu çayı ne işe yarar?

Mandalina kabuğu çayı neye iyi gelir?

Yoğun C vitamini içeren ve antioksidan özelliği bulunan mandalina kabuğu bünyesinde tangaretin de vardır. Kabukların kurutulması ile hazırlanan çayı ise birçok fayda barındırır. Mandalina kabuğu çayı faydaları:

  • Kolesterolü düşürmede ve dengelemede yardımcı olduğu bilinir.
  • Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmayı sağlar.
  • Şekeri düşürmeye yardımcı olur.
  • Sağlıklı ve taze bir cilt görünümü verir.
  • Öksürüğü giderir.
  • Burun tıkanıklığı yaşayan kişiler için yardımcıdır.
  • Bronşit hastalığına iyi gelecek olan vitaminleri barındırır.
  • Hazımsızlığı giderici etkisi vardır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Ödem atmada yardımcıdır.

İlginizi Çekebilir

Güçlü antioksidan kaynağı matcha çayının faydaları

Güçlü antioksidan kaynağı matcha çayının faydaları

 Selülitlere iyi gelen kiraz sapı çayı faydaları

Selülitlere iyi gelen kiraz sapı çayı faydaları

 Detoks listelerinin vazgeçilmezi mısır püskülü çayı faydaları

Detoks listelerinin vazgeçilmezi mısır püskülü çayı faydaları

 Stresi sakinleştiren okaliptus çayı faydaları

Stresi sakinleştiren okaliptus çayı faydaları

 Kanı temizleyen aynı safa çayı ne işe yarar?

Kanı temizleyen aynı safa çayı ne işe yarar?

 Doğal antibiyotik dut kurusu çayı faydaları

Doğal antibiyotik dut kurusu çayı faydaları

Mandalina kabuğu çayının günde bir fincan tüketmek yeterli olacaktır. Bu sayede bronşit, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklarda yardımcıdır. Mandalina kabuğu çayının fazla tüketilmesi alerjik bünyelere, anne adaylarına ya da bazı kronik rahatsızlıklara sahip kişilere yararı değil zararı olabilir. Sindirim sistemini normalden fazla çalıştırarak sıkıntılara neden olabilir. Aşırı tüketilen her gıda gibi mandalina kabuğu çayı da fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu sebeple bir fincandan fazla tüketilmemesi önerilir.

Mandalina kabuğu çayı nasıl demlenir?

Mandalina kabuğu çayı yapmak için mandalina kabukları kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılmalıdır. Su ile birlikte beş dakikadan fazla kaynatılmaması gerekir çünkü içerdiği tüm vitaminler kaybolur. Kaynar su mandalina kabuklarının üzerine eklenerek demlenmelidir. Mandalina kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Bir buçuk su bardağı temiz içme suyu
  • İki adet mandalinanın kabukları. Arzuya göre kabuklar robottan geçirilerek toz hâline getirilebilir.
  • Arzuya göre tarçın ya da zencefil ve bal

Mandalina kabuğu çayı nasıl yapılır?

Mandalina kabuğu çayı hazırlamak için öncelikle taze mandalinaların kabukları kurutulmalıdır. Dikkat edilmesi gereken şey mandalinaların herhangi bir tarım ilacı içermeden üretilmiş olmasıdır. Mandalina kabuklarının iç kısımları biraz acı olduğu için su ile bir araya gelmeden önce kabukları bir bıçak ile temizlemek acı tadı giderir. Mandalina kabuğu çayı tarifi:

  • Bir buçuk su bardağı temiz içme suyu kaynatılır.
  • İyice temizlenmiş ve beyaz kısımları çıkarılmış mandalina kabukları kaynayan suyun içine atılır.
  • Beş dakika beklenerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilebilir.
  • Damak tadına göre içine zencefil, limon, bal ya da tarçın ilave edilerek de içilebilir.

Mandalina kabuğu çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyecek ya da içecek direkt olarak zayıflatıcı özelliğe sahip değildir ancak bazı gıdaların içinde kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerine destek olan bazı özellikler vardır. Mandalina kabuklarından yapılan çay da sindirimi kolaylaştırır. İdrar söktürücü etkisi bulunur. Bu özellikleri ile kilo vermek isteyen kişilere destek olur.

Mandalina kabuğu çayı adet söktürür mü?

Mandalina kabuğundan yapılan çayın adet söktürdüğüne dair net bir açıklama yoktur. Ancak adet dönemi sancılı geçen kadınlar için bağışıklığı güçlendirici özelliği ile ağrılara oran direnci arttırabilir.

İlginizi Çekebilir

Yaşlanma karşıtı hünnap çayı faydaları

Yaşlanma karşıtı hünnap çayı faydaları

 Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

Vücudu toksinlerden temizleyen maydanoz sapı çayı faydaları

 Süt arttıran humana çayı faydaları

Süt arttıran humana çayı faydaları

 Etkileri kanıtlanmış limon kabuğu çayı faydaları

Etkileri kanıtlanmış limon kabuğu çayı faydaları

 Sivilceleri kurutan kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları

Sivilceleri kurutan kurutulmuş nar kabuğu çayı faydaları

 Kudret narı çayı faydaları nelerdir?

Kudret narı çayı faydaları nelerdir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?Kış aylarının gözdesi kereviz nasıl tüketilir?
"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir mandalina çayı

En Çok Okunan Haberler

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İlginizi Çekebilir

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Bir kaşığı kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarını önler!

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.