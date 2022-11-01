Humana çayı faydaları nelerdir? Humana çayı nasıl yapılır?

Anne sütü bebekler için çok önemlidir ve en az 2 yaşına kadar bebeklerin emzirilmesi tavsiye edilir. Bebeklerin 2 yaşına kadar emzirilmesi, onların sağlığı açısından büyük önem taşır çünkü anne sütü, bebeğin ihtiyacına göre şekillenir ve değişebilir. Bebeklerin yeterli miktarda süt alabilmesi için de anne sütünün miktarı çok önemlidir. Bu yüzden emziren anneler zaman zaman süt attırıcı takviyelere yönelebilir. Bu takviyelerin doğal olması hem anne hem de çocuk için önemlidir. Anne sütünü arttırıcı fonksiyonlarından dolayı sıklıkla tercih edilen humana çayı, küçük pirinç taneleri şeklinde özel kutularıyla satılan bir çaydır. Bu çay böğürtlen çayını andıran aromaya sahip olup pembemsi bir renktedir. Emziren annelerin gönül rahatlığıyla tükettikleri humana çayının araştırmalar sonucunda önemli derecede süt arttırdığı tespit edilmiştir. Ancak hiçbir çay özellikle hamile ve emziren anneler, doktora danışmadan tüketmemelidir. Peki, birçok faydası bulunan humana çayı neye iyi gelir?

Humana çayı ne işe yarar?

Humana çayının barındırdığı bileşenler sayesinde oksitosin hormonlarını aktif hâle getirmeye yardımcı olarak doğum sonrası uterusun eski hâline dönmesini sağlar. Özellikle annelerin sezaryen doğum sonrasında yaşadıkları gaz sancısı problemlerini ortadan kaldırır. Doğum sonrası hemen kullanılmaya başlanabilen humana çayı, C vitamini bakımından oldukça zengin bir çaydır. Gluten içermeyen humana çayının faydaları sadece anne sağlığına değil bebeklerde oluşan gaz problemlerinin de çözülmesini sağlar. Humana çayı faydaları şu şekildedir:

Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunur, süt arttırıcı etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Özellikle C vitamini konusunda zengin bir içeriğe sahiptir.

Düzenli kullanımda anne sütünü arttırır.

Gluten, renklendirici, suni aroma gibi katkı maddeleri içermez, sağlıklıdır.

Annelere enerji verir, oksitosin hormonunu çalıştırır.

Özel bir karışım olan humana çayı bitkiseldir. Çemen otu, rezene gibi bitkileri içerir ve rahatlıkla kullanılabilir.

Annelerde yaşanan gaz sancısı problemlerini ortadan kaldırır.

İçeriğinde bulunan galaktogog etkili bitkiler sayesinde süt yapımı arttırılır ve hızlandırılır.

Doğum sonrası uterusun eski hâline dönmesine yardımcı olur.

Humana çayının etkileri her ne kadar 4 farklı klinik çalışmayla kanıtlanmış olsa da emziren annelerin humana çayını kullanmadan önce mutlaka doktoruna danışması gereklidir.

Humana çayı nasıl yapılır?

İki çeşit humana çayı vardır. Bunlardan biri humana süt çayı bir diğeri ise humana kimyonlu rezene çayıdır. Bu sebeple çeşitlerine göre humana çayı tarifi farklılık gösterir. Humana süt çayı emziren annelerin emzirme dönemleri boyunca tükettiği süt arttırıcı çaydır. Humana kimyonlu rezene çayı ise yetişkinlerin, emziren annelerin ve bebeklerin tüketebildiği bir çaydır. Peki, yetişkinlerin, emziren annelerin ve bebeklerin tüketebildiği humana çayı nasıl demlenir?

Yetişkin ve emziren anneler için humana kimyonlu rezene çayı tarifi:

2 su bardağı sıcak veya oğuk suya 2 yemek kaşığı humana kimyonlu rezene çayı ilave edilerek karıştırılır. Gün içerisinden birden fazla tüketilebilir.

Bebekler için humana kimyonlu rezene çayı:

1 su bardağı kaynamış ve ılıtılmış suya 1 tatlı kaşığı humana kimyonlu rezene çayı eklenir. 2. Haftasını dolduran bebeklerde gün içinde bölünerek kullanılmalıdır.

Anne sütünü arttırıcı özelliğiyle önemli bir yeri olan ve emziren annelerin sıklıkla tercih ettiği humana süt çayı ise şu şekilde hazırlanır:

Humana süt çayı 200 ml suya 9 gr humana sütü çayı ilave edilerek hazırlanır. Eğer ölçü kabınız yoksa bir su bardağı sıcak veya soğuk suya tepeleme iki tatlı kaşığı humana sütü çayı ekleyerek de hazırlayabilirsiniz.

Bu iki çayın kullanımı özellikle günümüzde daha da artmasından dolayı ulaşımı da oldukça kolaydır. İnternet veya eczanelerden temin edebileceğiniz humana çayı özellikle anne ve bebeğe sağladığı yararlardan dolayı çok fazla tercih edilen ve tüketilen çaylar arasındadır.

Humana çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin pek çoğu bu noktada doğal bir yöntem olan bitki çaylarına başvurur. Fakat yine de hiçbir çay tek başına zayıflama konusunda yeterli olmaz. Fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olan bu çaylar, diyet listeleri yanında da tavsiye edilerek zayıflama yolculuğunda yardımcı görev alırlar. Özellikle metabolizmayı hızlandırıcı özelliklere sahip bitki çayları kilo vermeye olanak sağlar. Humana çayı ise özellikle emziren annelerin tercih ettiği süt arttıran fonksiyonlar geliştiren bir çay olup zayıflatıcı çaylar arasında değildir.

Humana çayı adet söktürür mü?

Kadınların 28 günde tekrar eden adet periyotlarında zaman zaman aksaklıklar oluşur. Bu aksaklıklar ise pek çok sebebe bağlanabilir. Duygu değişimleri, artan stres, düzensiz beslenme, sağlıksız uyku düzeni gibi çeşitli sebeplerle aksayan adet döngüsü kadınları strese sokan bir durumdur. Bu sebeple kadınlar bu dönemlerde kimyasal çözümlerden kaçınarak doğal yollara başvururlar. Hem adet dönemi öncesi hem de adet döneminde kadınların tükettiği bitki çayları, bu dönemlerde özellikle sakinleştirici özellikleriyle her kadının vazgeçilmezi durumundadır. Humana çayı ise özellikle emziren anne ve bebeklerin tükettiği bir çay olup adet söktürücü özellikler barındırmaz.