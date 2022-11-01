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Vanilya çayı faydaları nelerdir? Vanilya çayı nasıl yapılır?

31.10.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok bitkisel kaynaklı ürün yıllar boyunca tedavi destekleyici olarak kullanılmıştır. Bitkisel ürünlerden faydalanmanın bir yolu da bitki çayı olarak tüketmektir. Pek çok doğal kaynaklı ürün bitki çayı olarak tüketilebilir. Vanilya da bitki çayı olarak tüketilebilen ve pek çok faydası olan bir bitkidir. Peki, vanilya çayı nasıl hazırlanır, vanilya çayı faydaları nelerdir, vanilya çayı nasıl hazırlanır?

Vanilya çayı faydaları nelerdir? Vanilya çayı nasıl yapılır?

Salepgiller ailesine mensup olan ve farklı şekillerde yetiştirilen vanilyanın ana vatanı Amerika’nın güneyidir. Burada yetiştirilen ve tropikal bölge bitkisi olan vanilyanın yetiştirmesi zahmetlidir ve ekildikten üç yıl sonra meyve verir. Meyvesinden birçok şekilde yararlanılan vanilya genellikle tatlılarda kullanılsa da bitki çayı olarak tüketilebilir ve bu hâliyle de pek çok yararı bulunur. Özellikle güçlü bir antidepresan özellik gösteren vanilya çayı neye iyi gelir?

Vanilya çayı ne işe yarar?

Tropik bölge bitkisi olan vanilya özellikle psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen bir bitkidir. Vanilya yağı sakinleştirici ve yatıştırıcı olarak kullanılır. Vanilyadan yapılan bitki çayının da bu gibi özellikleri vardır. Vanilya genellikle kozmetik ve gıdada kullanılsa da faydaları ortaya çıktıktan sonra tedavi destekleyici olarak alternatif tıpta da kullanılmaya başlanmıştır. Vanilya çayı faydaları şu şekildedir:

  • Sakinleştirir ve yatıştırır.
  • Anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Mide asidini dengeler, asit dengeleyici özelliği bulunur.
  • Ağrı kesicidir özellikle regl dönemi ağrılarını yatıştırır.
  • Hazımsızlık, şişkinlik ve mide yanması gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.
  • Doğal afrodizyaktır.
  • Vücudun gün içinde ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.
  • Bağışıklık direncini destekler.
  • Kas ağrılarına ve spazmlarına iyi gelir.
  • Mide kaslarını güçlendirir ve kusma sorununun önüne geçer.
  • Hücre yenileyicidir, cilde iyi gelir.
  • C vitamini deposudur.
  • Demir eksikliği tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.
  • Tansiyonu düşürür, yüksek tansiyonu dengeler.
  • Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermede yardımcı olur.

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Vanilya çayı nasıl yapılır?

Evde vanilya çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Vanilya çayının daha lezzetli olması için özellikle porselen ya da cam bir çaydanlıkta demlenmesi önerilir. Vanilya çayı sıcak ya da soğuk olarak isteğe bağlı bir şekilde içilebilir. Süt ya da meyve parçacıklarıyla vanilya çayını tatlandırabilirsiniz. İki farklı vanilya çayı tarifi bulunur. Bunlardan birisi direkt olarak vanilya bitkisiyle yapılan tariftir. Diğeriyse vanilya ekstresiyle yapılır. Vanilya bitkisiyle yapılan vanilya çayı tarifi için gereken malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı vanilya bitkisi
  • 250 ml içme suyu
  • Arzuya göre süt ya da krema

Vanilya çayı nasıl demlenir?

Vanilya çayını hazırlamak için öncelikle 250 ml suyu tercihen porselen ya da cam bir çaydanlıkta kaynatın. Kaynamış olan suya 1 tatlı kaşığı vanilya bitkisini ekleyin. Vanilya çayının demini salması ve daha lezzetli olması için 30 dakika kadar demlenmesi tavsiye edilir. Ancak koyu çay içmek istemeyen kişiler bekleme süresini 10 dakikayla sınırlayabilir. Vanilya çayı demlendikten sonra kırmızı bir renk alır. Bu nedenle vanilya çayına “kırmızı çay” da denir. Demlenen vanilya çayını tüketmek için tercih edenler demlenmiş çaya süt ekleyebilir. Vanilya çayını tatlandırmak için meyve parçacıkları da ekleyebilirsiniz.

Vanilya ekstresiyle vanilya çayı tarifi için gereken malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı siyah çay
  • 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi (alkolsüz)
  • Tüketim miktarına göre 3-4 bardak su
  • Tercihe göre krema ya da süt

3-4 bardak suyu kaynatın, kaynayan suya bir tatlı kaşığı siyah çayı ekleyin ve 20 dakika boyunca demleyin. Demlenen çayı ayrı bir demliğe süzerek aktarın. Demlenen çaya bir tatlı kaşığı vanilya ekstresi ekleyin ve aroma alması için yaklaşık 5 dakika boyunca hafif ateşte ısıtın. Başka bir demlikte süt ya da kremayı kaynayana kadar ısının. Çay demlendikten sonra bir bardağın yarıdan fazlasına vanilya ekstreli çayı ekleyin, üzerine de kaynamış sütü ekleyip tüketebilirsiniz.

Vanilya çayı zayıflatır mı?

Fazla kiloya sahip olan kişiler zayıflamak ve kilo kontrolünü sağlamak için pek çok yola başvurur. Bu yollardan en sağlıklı olanı genellikle bitki çayları gibi doğal kökenli ürünlerdir. Ancak hiçbir bitki çayının direkt olarak zayıflatma gücü yoktur ama zayıflamada diyeti destekleyici olarak kullanılabilirler. Vanilya çayı da hazımsızlığa, şişkinliğe iyi gelmesi ve vücuda gerekli olan enerjiyi vermesi sayesinde zayıflama yolculuğunda destekleyici olarak kullanılabilir. Metabolizmayı düzenleyen ve sindirimi kolaylaştıran vanilya çayı zayıflamada etkilidir. Hiçbir bitkisel ürün bir uzmana danışılmadan diyet listesine eklenmemeli, düzenli kullanım için mutlaka doktor önerisi alınması gerekir.

Vanilya çayı adet söktürür mü?

Regl döngüsü kimi zamanlarda düzensizlikler yaşayabilir. Sinir, stres, mevsim değişikliği ya da yer değişikliği gibi çeşitli etkenlerin yanı sıra vücudun hormonal düzeninde yaşanan aksaklıklar ya da çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle regl döngüsü gecikebilir. Eğer regl döngüsü dış etmenler sebebiyle, özellikle sinir, stres gibi ruhsal durumlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı bir gecikme yaşanıyorsa vanilya çayı adet söktürücü olarak tüketilebilir. Vanilya çayının adet söktürücü özelliğinin yanı sıra kas ağrılarına ve kas spazmlarına iyi gelmesi, ruhsal olarak rahatlatması gibi etkileri sayesinde regl döneminde yaşanan kas ağrılarına ve strese iyi gelir. Eğer uzun süreli regl dönemi düzensizliği yaşanıyorsa mutlaka uzman bir doktordan görüş almak gerekir. Hiçbir bitki çayı ya da doğa kaynaklı ürün direkt olarak tedavi amaçlı kullanılmamalı, doktor tavsiyesiyle tüketilmelidir.

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