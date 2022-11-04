Kudret narı çayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Kudret narı çayı nasıl hazırlanır, nasıl demlenir?

Kudret narı meyvesi aktarlarda kolayca bulunabilen tropikal bir meyvedir. Kabakgiller familyasına dâhildir. A, B1, B2, C vitaminlerini barındırır. Ayrıca içerdiği bakır, fosfor, demir, kalsiyum ve potasyum zenginliği ile insan bedenine birçok faydası bulunur. Farklı formlarda tüketilebilen kudret narı meyve olarak, zeytinyağıyla tüketilebildiği gibi macun şeklinde de tüketilebilir. Ayrıca kudret narından bitki çayı da yapılır. Kudret narı yaprakları demlenilerek birkaç dakika içinde çayı yapılır. Çay olarak düzenli tüketilmesi hâlinde sindirimden bağışıklığa çeşitli konularda yararları vardır. Kudret narı çayı neye iyi gelir?

Kudret narı çayı ne işe yarar?

Kudret narı halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Antioksidan özelliği ile bağışıklığı güçlendirir. Soğuk kış günlerinde grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Kudret narı çayı evde kolayca hazırlanabilen bitki çayları arasındadır. Halk arasında en sık kullanılan gıda ürünlerinden biri olan kudret narı çayı faydaları:

Hazımsızlığa iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Sindirime yardımcıdır.

Kan şekerini düzenlediği bilinir.

Kabızlığı giderici etkisi vardır.

Antioksidan özelliği vardır.

Kanser hücreleri ile savaşmaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürdüğü bilinir.

Kudret narı gün içinde bir bardak içilebilir ve düzenli tüketimde pek çok faydası vardır. Ancak uzun süreler boyunca tüketilmesi vücutta alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kudret narı fazla tüketilirse mide rahatsızlıklarına ve ishale neden olabilir. Kudret narı çayı içilirken kudret narı çekirdekleri yutulursa ateş çıkabilir ve yutulma miktarına göre zehirlenmelere ve komaya yol açabilir. Bu nedenle kudret narı çayının dikkatli tüketilmesi gerekir. Özellikle anne adaylarının içmemesi gerekir.

Kudret narı çayı nasıl demlenir?

Kudret narı yaprakları kurutulmuş ya da taze olarak kullanılabilir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir aksi takdirde içerdiği vitaminlerin etkisi yok olacaktır. Önceden kaynatılmış olan suya atılıp bekletilerek demlenir. Ayrıca kudret narı çayı yapılırken çekirdeklerin yutulmamasına ve çekirdeklerin de kaynatılmamasına dikkat edilmelidir. Kudret narı çayı tarifi için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Kudret narının kurutulmuş yapraklarından iki ya da üç çay kaşığı ya da iki yemek kaşığı taze dilimlenmiş kudret narı yaprağı

Bir bardak kaynatılmış temiz içme suyu

Arzuya göre tatlandırmak için bir çay kaşığı bal

Kudret narı çayı nasıl yapılır?

Kudret çayı yapmak için aktarlardan kolayca temin edilebilecek olan kudret narının kurutulmuş yaprakları ya da dilimlenmiş taze kudret narı yaprakları kullanılabilir. Kurutulmuş kudret narı için iki çay kaşığı yeterli olacaktır. Taze kullanılacaksa iki yemek kaşığı kudret narı yaprağı kullanılır. Kudret çayı tarifi:

Bir demlikte bir bardak taze içme suyu kaynatılır.

Kudret narı yaprakları kaynatılmış suyun içine atılır.

Bu şekilde on dakika boyunca bekletilerek demlenir.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Kudret narı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıdanın direkt olarak zayıflatıcı etkisi bulunmaz ancak bazı gıdalarda kilo vermek isteyenlerin yaptıkları diyetleri destekleyici bazı özellikler vardır. Kudret narı çayı metabolizmayı çalıştırması, hazımsızlığa iyi gelmesi ve sindirimi düzenlemesi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

Kudret narı çayı adet söktürür mü?

Kudret narı çayının net olarak açıklanmış bir adet söktürücü özelliği yoktur. Aynı zamanda adet döneminde sancı ve kramplara da iyi gelen bir özelliği bulunmaz.