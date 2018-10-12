MSF'nin, Nauru'da yerli halka da sağlık hizmeti verdiğine değinilen açıklamada, doktorların görev yaptıkları süreçte intihar veya kendine zarar verme girişiminde bulunan 78 kişiyi tedavi ettiği duyuruldu.

Nauru hükümetinin kararıyla ülkedeki görevleri sona eren ve adadan ayrılan MSF'li doktorların açıklamasında, "Nauru'dan asıl çıkartılması gereken, adada 5 yıldan fazla süredir kalan mültecilerdir, biz değiliz." ifadesi kullanıldı.

Kurumun resmi internet sayfasında yer verilen açıklamada, "tam bir çaresizlik" içinde oldukları belirtilen sığınmacı ve mültecilerin derhal adadan tahliye edilmeleri çağrısı yapıldı.

Güney Pasifik'te yer alan ada ülkesi Nauru'daki sığınmacı ve mültecilere yaklaşık 11 ay sağlık hizmeti veren MSF, görevlerinin sonlandırılmasının ardından gözaltı merkezlerinde tutulanların durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MELBOURNE (AA) - Avustralya'ya teknelerle ulaşmayı başaran sığınmacı ve mültecilerin tutuldukları Nauru'da "tam bir çaresizlik" içinde olduklarını açıklayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bu kişilerin derhal tahliye edilmesini istedi.

- "Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız"

Açıklamada, Nauru'da 11 ay görev yapan Psikiyatrist Dr. Beth O'Connor'un değerlendirmeleri de yer aldı.

Sığınmacı ve mülteciler arasında intihara teşebbüs, kendine zarar verme gibi vakalarda endişe verici bir artışa şahit olduğuna dikkati çeken O'Connor, "Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. MSF'nin ruh sağlığı hizmetlerinin artık gerekli olmadığı beyan ediliyor fakat Nauru'da süresiz olarak alıkonulan mültecilerin ruh sağlığında büyük bir çöküş gözlemliyoruz." yorumunu yaptı.

Adadakilerin ruh sağlığı destek ihtiyacının "çok ciddi boyutlarda" olduğunun belirtildiği ve Nauru hükümetinin iptal kararının kınandığı açıklamada, Avustralya'nın da denizaşırı gözaltı politikasını sonlandırması yönünde çağrıda bulunuldu.

- "Süresiz gözaltı akıl sağlıklarını etkiledi"

Yine açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Avustralya Direktörü Paul McPhun ise Avustralya'nın sığınmacıları ve mültecileri denizaşırı merkezlerde süresiz tutmasını "zalimce" olarak nitelendirdi. McPhun, "5 yıl boyunca belirsizlik içinde kalmaları ruhsal sağlıklarının ve esenliklerinin radikal bir şekilde bozulmasına yol açtı." bilgisini paylaştı.