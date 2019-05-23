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Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, hudut karakolu askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/MERİÇ(Edirne),(DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, hudut karakolu askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde hudut karakolu askerlerince 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yapılan denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan İ.K. ve N.E. oldukları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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