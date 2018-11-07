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Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Suriye sınırındaki Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Suriye sınırı Rasulayn

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz bitirdik terörü he heeeeee salağız biz her şeye he
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