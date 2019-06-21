Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK şüphelisi Ş.A., tutuklandı.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

