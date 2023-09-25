HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

25.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında yaşandı. İddiaya göre devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır hattında bulunan derede bir ceset olduğunu fark etti. Jandarma ekipleri durumu sağlık ekipleri ile su altı arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler şahsın cesedini sudan çıkarttı.

ÜZERİNDEN YABANCI ÜLKE NÜFUS CÜZDANI ÇIKTI

Sınırı geçmeye çalışırken suda boğulduğu tahmin edilen şahsın üzerinden Abdulmelik Kaiş adına düzenlenmiş yabancı ülke nüfus cüzdanı çıktı. Şahsın cesedi Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da deprem! Komşu il de hissettiAdıyaman'da deprem! Komşu il de hissetti
Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar, sözleri şaşkına çevirdi!Çaldıkları otomobille tatile giderken yakalandılar, sözleri şaşkına çevirdi!
İş merkezinde asansör faciası! 4 kat aşağı düştü, 7 kişi yaralandıİş merkezinde asansör faciası! 4 kat aşağı düştü, 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaçak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

14 metrelik timsah cansız insan bedenini kanala taşırken yakalandı

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.