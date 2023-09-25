Sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında yaşandı. İddiaya göre devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Suriye ile Türkiye arasındaki sınır hattında bulunan derede bir ceset olduğunu fark etti. Jandarma ekipleri durumu sağlık ekipleri ile su altı arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler şahsın cesedini sudan çıkarttı.

ÜZERİNDEN YABANCI ÜLKE NÜFUS CÜZDANI ÇIKTI

Sınırı geçmeye çalışırken suda boğulduğu tahmin edilen şahsın üzerinden Abdulmelik Kaiş adına düzenlenmiş yabancı ülke nüfus cüzdanı çıktı. Şahsın cesedi Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

