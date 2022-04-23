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  4. Sinop sahilinde kahreden görüntü! Toplu halde karaya vurdular

Sinop sahilinde kahreden görüntü! Toplu halde karaya vurdular

23.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta geçen hafta 25 ölü kuşun sahile vurmasının ardından, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurdu. Söz konusu durum hakkında yetkililer inceleme başlatırken, balıkçı Naci Adalı, ''Balık kıtlığı var. Buna da bağlı olarak açıkta dip ağları var. Dip ağlarına balıklar takılıyor. Bu kuşlarda 40-50 metreye dalabilen hayvanlar. O dalışta ağdan balık alması çok zor. Balık azaldıkça hayvan ölümler çoğalıyor. Onlar da avlanmak istiyorlar'' dedi.

Sinop sahilinde kahreden görüntü! Toplu halde karaya vurdular

Sinop sahilindeki ölü kuşları görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sahilde inceleme yapan ekipler, 15 kara gerdanlı dalgıç ölüsü buldu. Ekiplerce toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilen ölü kuşlarla ilgili inceleme başlatıldı. Kentte, geçen hafta da 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü kıyıya vurmuştu.

''BALIK AZALDIKÇA HAYVAN ÖLÜMLERİ ÇOĞALIYOR''

Balıkçı Naci Adalı, “Denizde balık kıtlığı var. Buna da bağlı olarak açıkta dip ağları var. Dip ağlarına balıklar takılıyor. Bu kuşlarda 40-50 metreye dalabilen hayvanlar. O dalışta ağdan balık alması çok zor. Bunlar hep toplu halde gezdiği için toplu halde ağlara vuruyorlar. Diyelim ki 100 tane vursa 50 tanesi ağda kalıyor. Ben buna bağlıyorum. Herhangi bir hastalık düşünmüyorum. Biz de bu memleketin çocuğuyuz. Balık azaldıkça hayvan ölümleri çoğalıyor. Onlar da avlanmak istiyorlar. Ağda balık olduklarını biliyorlar. Kuşların da belli bir zaman suda kalma zamanları var” dedi.

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(DHA)


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