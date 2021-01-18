HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: Yaralılar var

Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: Yaralılar var

18.01.2021 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinop’ta aydınlatma direğine çarpan otomobil yan yattı: Yaralılar var

Sinop’ta kar ve buzlanma nedeniyle aydınlatma direğine çarpan otomobil direkle beraber devrildi. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Boyabat istikametinden Sinop’a doğru giden Murat Vanlıoğlu’nun (69) kullandığı otomobil Çiftlik Tüneli Çıkışı Heyamola Kavşağı’nda kar ve buzlanmanın etkisiyle kayarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direği ayakta tutan temel betonu yerinden kalktı. Temelinden devrilen direk aracı da beraberinde götürdü. Direk devrilirken araç da yan yattı.

Sürücü Murat Vanlıoğlu, araçta bulunan Büşra Vanlıoğlu (37) ve Hüsna Metin (37) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Polis de kazayla ilgili inceleme yaptı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdiBakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi
56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?56 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 56?

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Böyle kar sevinci görülmedi! Soğuk havaya aldırmadan güreş tuttular

Karlar içinde güreş tuttular

İngiltere'de çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü atlatanların 3'te birinde tespit edildi

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

Bakan Pakdemirli yerli elektrikli traktör için tarih verdi

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Gültekin Uysal Beyefendi'ye teşekkür ediyorum

Sağlık Bakanı Koca'dan Uysal'a teşekkür

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.