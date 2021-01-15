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Sinop’ta kimyasal madde paniği!

15.01.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta kimyasal madde paniği!

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan gizemli parçalar kimyasal madde paniğine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Ayancık ilçesinde reklam tabela işiyle uğraşan bir vatandaş henüz ne olduğu bilinemeyen küçük top şeklinde maddeler buldu. Bulduğu küçük parçaların değerli taş olduğunu düşünen vatandaş Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek maddeleri teslim etti.

JANDARMA AFAD'DAN YARDIM İSTEDİ

Jandarma tarafından yapılan ilk incelemeler sonucu bulunan parçaların kimyasal madde olma ihtimali düşünülerek AFAD ekiplerinden yardım istendi.

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Olay yerine gelen AFAD ekipleri kimyasal ve bijolojik ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı. Maddeler Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek analiz için Samsun’a gönderildi. (İHA)

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