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Sinop'ta küçük bir tekne ile denize açılan balıkçı kasalar dolu palamutla limana döndü!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Sinop'ta küçük tekneleri ile denize açılan balıkçılar avladıkları kasalar dolusu palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük teknelerle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçılarının ağlarına palamutlar takıldı. Bereketli geçen avda tekne palamutla doldu. Avladıkları bol miktarda palamutla dolan tekne limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkçıların avladığı palamutlar, Sinop Limanı'na getirilerek kasalara konulup tanesi 6 liradan satılıyor.

'KASALAR DOLUSU PALAMUTLA GELİYORLAR'

Balıkçı Özer Akgün yaptığı açıklamada, “150-200 kasa palamut avladık. Allah bereket verdi. Palamutlar ilk önce eve, ondan sonra ise herkes istediği yere dağıtabilir. Bu sezon her seneden daha iyi. Çok şükür. Çok bol geçiyor. Hem iri hem doyurucu. Vatandaşlar bu saatten sonra da tuzlayabilirler. Bizden onlara bir tavsiye olsun" dedi.Sinop’ta küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Küçük teknelerle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçılarının ağlarına palamutlar takıldı. Bereketli geçen avda tekne palamutla doldu. Avladıkları bol miktarda palamutla dolan tekne limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkçıların avladığı palamutlar, Sinop Limanı'na getirilerek kasalara konulup tanesi 6 liradan satılıyor.

Balıkçı Özer Akgün yaptığı açıklamada, “150-200 kasa palamut avladık. Allah bereket verdi. Palamutlar ilk önce eve, ondan sonra ise herkes istediği yere dağıtabilir. Bu sezon her seneden daha iyi. Çok şükür. Çok bol geçiyor. Hem iri hem doyurucu. Vatandaşlar bu saatten sonra da tuzlayabilirler. Bizden onlara bir tavsiye olsun" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop palamut balıkçı balık

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