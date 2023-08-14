Sinop'taki plajlardan üst üste acı haberler geldi! Valilik kararıyla denize girmek yasaklandı

Sinop Valiliği boğulma vakalarında yaşanan artış nedeniyle Sinop’un bulunan Kumkapı Plajı'ndan, Sarıkum Plajı'na kadar olan bölgelerde denize girmeyi yasakladı.

Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda; “İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar Sinop ili kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajı’ndan başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halkla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİLİK AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Sinop’ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden kötü haberler peş peşe gelmişti.



Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe’nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

2 GENÇ AYNI BÖLGEDE BOĞULDU

Üst üste yaşanan iki ayrı acı olayda ise, Akliman mevkisinde denize giren 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer ile aynı bölgede yüzen 28 yaşındaki M.Y. yaşamını yitirdi. (İHA)





