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  4. Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

05.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi

Sinop'ta deniz kıyısında bulunan cesedin, 27 Haziran'daki selde Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden mezarı sürüklenen kişiye ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sinop İnceburun mevkisinde 2 Temmuz'da bulunan ceset, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmada cesedin, 27 Nisan 2021'de vefat eden ve İnebolu'nun Çaykıyı köyü mezarlığında defnedilen Mustafa Aydoğan'a ait olabileceği değerlendirildi. Yapılan DNA testi sonucunda cesedin Aydoğan'a ait olduğu anlaşıldı.

Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin yarın Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilmesi bekleniyor.

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sel Kastamonu İnebolu mustafa aydoğan

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