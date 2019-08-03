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Sinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

SİNOP'ta sürdürülen 'Balatlar Yapı Topluluğu' arkeolojik kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

Sinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulundu

Esra AKSU/SİNOP,(DHA)- SİNOP'ta sürdürülen 'Balatlar Yapı Topluluğu' arkeolojik kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.
Sinop kent merkezinde başlatılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Balatlar Yapı Topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 10 yıldır devam ediyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi. Kazıda 6'ncı yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaştıklarını söyleyen Köroğlu, “Bu yıl onuncu yılımız. Çalışmalarımızda yapının 3 biriminin duvarları ayaktaydı, onların temellerini kazdık. Dış toprak üstünde olmayan, bakır bölgelerini ortaya çıkardık. Roma dönemine ait bir hamam kalıntısı. Burası büyük bir yapı kompleksi, büyük bir imparatorluk, daha doğrusu sonraki dönemlerde isyanların başlamasıyla birlikte buradaki hamamın bir bölümü kiliseye dönüşmüş. 5'inci yüzyıl gibi, 6'ıncı yüzyıl ortalarında bir deprem yaşanmış. Büyük kilise içinde bulunduğumuz mekan, bu deprem sonrasında terk edilmiş. Güney bölümüne bir küçük kilise inşa edilmiş. O kiliseyi bu sene tamir etmeye başladık. Çok iyi sonuçlar vermeye başladı" dedi.
'TÜM AŞAMALARI TAKİP EDİYORUZ'
Kazılar sonucu eriştikleri kalıntıların yapılışındaki tüm aşamaları yakından takip ettiklerini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:
"Bu çalışmamızda 6-7'inci yüzyıldan mezarlıklar var. Beylikler ve Selçuklu dönemlerinden de burada eserler var. Manastır var. Ama büyük bir manastır değil. O dönemde, Osmanlı'nın son döneminde, 18'inci yüzyılla birlikte buradaki manastırın önemi azalmış. Bizim en üst seviyede bulduğumuz mezarlık, genç Osmanlı dönemine ait Rum Ortadoks cemaatinin mezarlıkları, onları çok sık görüyoruz. Çok iyi buluntular geldi. Farklı evrelere ayrılan hem yapının kuruluşuyla ilgili aşamaları takip ediyoruz. Farklı bilgileri bu sayede elde ediyoruz"
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Sinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulunduSinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulunduSinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulunduSinop'taki kazıda 1500 yıllık kilise kalıntıları bulundu

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