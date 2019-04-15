Sinüzit problemi nedir, tedavisi mümkün müdür?

Sinüzit, burun, göz ve alın bölgemizdeki sinüs olarak adlandırdığımız boşlukların burun içine açıldıkları kanallarda oluşan tıkanıklıklar nedeniyle iltihaplanması sonucu yaşanılan bir problemdir. Bu problem kendini; burunda tıkanıklık, sarı-yeşil renkte akıntı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada zorlanma ile göstermektedir.

Sinüzit Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?

Sinüzitin en yaygın belirtileri burun tıkanıklığı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürüktür.

Bunun yanında; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığı şeklinde de belirtileri vardır. Normalden daha uzun süren nezleler de genellikle sinüzitin göstergesidir. Yetişkinlerden farklı olarak çocuklarda huzursuzluk, inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusmalara sebep olabilir.

Sinüzitin artış gösterdiği dönemlerde ortaya çıkan alın ve gözde ağrılı şişlikler, çift görme ve genel durum bozukluğu da belirtileri arasında yer almaktadır.

Bu belirtiler 3 aydan daha fazla sürüyorsa bunu “kronik sinüzit” olarak adlandırabiliriz. Kronik sinüzit genel olarak ilaç tedavisine cevap vermez ve cerrahi müdahale gerekebilir. Daha kısa süren sinüzitlere “akut sinüzit” olarak adlandırılır ve akut sinüzit genelde soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyonun ardından görülebilir.