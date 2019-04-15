KADIN

Sinüzit problemi nedir, tedavisi mümkün müdür?

ozanseymen.sezen ozanseymen.sezen
SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Sinüzit, burun, göz ve alın bölgemizdeki sinüs olarak adlandırdığımız boşlukların, burun içine açıldıkları kanallarda oluşan tıkanıklıklar nedeniyle iltihaplanması sonucu yaşanılan bir problemdir. KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Sinüzit problemi nedir, tedavisi mümkün müdür?

Sinüzit, burun, göz ve alın bölgemizdeki sinüs olarak adlandırdığımız boşlukların burun içine açıldıkları kanallarda oluşan tıkanıklıklar nedeniyle iltihaplanması sonucu yaşanılan bir problemdir. Bu problem kendini; burunda tıkanıklık, sarı-yeşil renkte akıntı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada zorlanma ile göstermektedir.

Sinüzit Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?

Sinüzitin en yaygın belirtileri burun tıkanıklığı, yüz-diş-göz ağrısı ve öksürüktür.

Bunun yanında; ateş, yorgunluk, ağız kokusu, koku alma duyusunda azalma, boğaz ağrısı, bazen ses kısıklığı şeklinde de belirtileri vardır. Normalden daha uzun süren nezleler de genellikle sinüzitin göstergesidir. Yetişkinlerden farklı olarak çocuklarda huzursuzluk, inatçı öksürük ve geniz akıntısına bağlı kusmalara sebep olabilir.

Sinüzitin artış gösterdiği dönemlerde ortaya çıkan alın ve gözde ağrılı şişlikler, çift görme ve genel durum bozukluğu da belirtileri arasında yer almaktadır.

Bu belirtiler 3 aydan daha fazla sürüyorsa bunu “kronik sinüzit” olarak adlandırabiliriz. Kronik sinüzit genel olarak ilaç tedavisine cevap vermez ve cerrahi müdahale gerekebilir. Daha kısa süren sinüzitlere “akut sinüzit” olarak adlandırılır ve akut sinüzit genelde soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyonun ardından görülebilir.

Sinüziti Tetikleyen Nedenler

Sinüziti tek bir nedene bağlamak doğru değildir. Fakat en sık görülen nedenleri arasında;

· Solunum yolları enfeksiyonları

· Allerjiler

· Burun içi eğrilikleri

· Burun eti büyümeleri

· Polipler

· Reflü

· Geniz akıntısı

· Soğuk algınlığı

· Sigara kullanımı

· Kış aylarında kuru havaya maruz kalma

· Özellikle çocuklarda görülen büyümüş geniz etleri

· Yüzme veya uçak yolculuğu esnasında oluşan basınç değişiklikleri

· Islak saç ile dışarı çıkmak veya uyumak sayılabilir.

Sinüzite Cerrahi Müdahale

Sinüzit hastalarına tedavi sürecinde genellikle ilaç kullanımı önerilmektedir. Bu tedavi uzun süreli olabilir ve yoğun ilaç kullanımı gerektirebilir. Yoğun tedaviye rağmen hastalığın düzelmesini engelleyen yapısal bir darlığı olan, hastalığa bağlı polipler (etler) oluşmuş ya da hastalığın gözlere, beyin zarına beyne yayılması durumlarında cerrahi müdahale yapılır.

Yeni ve modern sinüzit cerrahisi endoskop denilen ucuna kameralar bağlanmış, görüntüyü kameraya ileten ve cerrahi alana ulaşan ince çubuklarla gerçekleştirilebilir. Sinüs bölgelerinin anatomisinin çok karışık ve değişken olması, beyin, göz, göz siniri ve şah damarın bölgelerine komşu olması nedeni ile tam ve eksiksiz cerrahi için tecrübe ve dikkat gerekir.

Cerrahi genel yada lokal anestezi ile uygulanır sonrasında kanama görülebilmesine rağmen çok sık rastlanmaz, tampon uygulanmaz ve hemen hemen hiç ağrı olmaz. Cerrahi sonrasında yoğun takip gerekir ve buruna uygulanan sprey formunda ilaçlar önerdiğimiz süreler boyunca kullanılırsa hastalığın tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Hasta açısından zahmetsiz denilebilecek bu cerrahi sonunda 7 gün sonra günlük aktivitelere dönülebilir.

Sağlıklı Günler Dilerim...

KBB Hastalıkları Uzmanı
https://www.ozanseymen.com/


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Basit kurallara dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara yol açıyor!Basit kurallara dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara yol açıyor!
Burun ameliyatı olmadan önce kendinize bu 5 soruyu sorun!Burun ameliyatı olmadan önce kendinize bu 5 soruyu sorun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinüzit problemi Sinüzit tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Şahan paylaştı! 'Yeni bir villa aldım'

Şahan paylaştı! 'Yeni bir villa aldım'

Sahnede yürek hoplattı!

Sahnede yürek hoplattı!

Çukur'da Timsah kimi vurdu? Yamaç'a büyük şok

Çukur'da Timsah kimi vurdu? Yamaç'a büyük şok

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle aşk dolu pozlar!

Ezgi Mola'dan sevgilisiyle aşk dolu pozlar!

Survivor'da Acun'dan yarışmacılara sürpriz haber!

Survivor'da Acun'dan yarışmacılara sürpriz haber!

Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!

Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayı faydaları nelerdir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçümsemeyin! Başka problemlere neden oluyor

Küçümsemeyin! Başka problemlere neden oluyor

İnanması zor ama et benlerinden bu yöntemle kurtulacaksınız

İnanması zor ama et benlerinden bu yöntemle kurtulacaksınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşten eve döndüğünüzde lenslerinizi çıkarın

Basit kurallara dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara yol açıyor!

Burun ameliyatı olmadan önce kendinize bu 5 soruyu sorun!

Burun ameliyatı olmadan önce kendinize bu 5 soruyu sorun!

Gençlerde artan eklem rahatsızlıklarının sebebi: Dijitalleşme

Gençlerde artan eklem rahatsızlıkları...

Burun kemiğindeki eğrilik sinüziti tetikliyor

Burun kemiğindeki eğrilik sinüziti tetikliyor

Yaşlandığınızı gösteren 9 biyolojik belirti

Yaşlandığınızı gösteren 9 biyolojik belirti

Moda olanı giymek havalı ama bu ayakkabı türleri zarar veriyor

Bu ayakkabılar zarar veriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.