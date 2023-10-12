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Sinyal alınmayan telefonlar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? IMEI nedir, sorgulama nasıl yapılır?

12.10.2023 12:47 | Son Güncelleme:
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Sinyal alınmayan telefonlar ile ilgili yeni düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre; Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz bir yıl hizmet almayan cep telefonlarının bağlantıları sona erdirilecek. Peki, Sinyal alınmayan telefonlar ne zaman kapanacak? IMEI nedir, sorgulama nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Sinyal alınmayan telefonlar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? IMEI nedir, sorgulama nasıl yapılır?

Sinyal alınmayan telefonlar ile ilgili uzun zamandır gündemde olan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre; 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI numaraları havuzdan çıkarılacak ve IMEI'ler tamamen kullanılmaz hale gelecek. Bu kararın ne zaman yasalaşacağı ise merak edildi. Peki, sinyal alınmayan telefonlar kapanacak mı, ne zaman kapanacak? IMEI nedir, sorgulama nasıl yapılır?

SİNYAL ALINMAYAN TELEFONLAR KAPANACAK MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, kurumun MCKS'sinde kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınacak. Daha önce bu süre 7 yıldı.

Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.

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Kuruma yapılan bildirim sonrasında cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak.

Başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

IMEI NEDİR?

IMEI numarası, geçerli cihazları tanımlamak için GSM şebekeleri tarafından kullanılır. Birleşik bir tanımlama numarası olarak cihaz üreticisi, marka, model ve teknik özellikler hakkında bilgi içerir ve cihazın güvenilirliğini sağlar.

MEI numarası; 15 rakamdan oluşan ve tam adı International Mobile Equipment Identity (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) olan uluslararası benzersiz bir kimlik numarasıdır.

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IMEI NASIL ÖĞRENİLİR?

IMEI sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu hizmet ile mobil cihazınızın yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp/çalıntı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET IMEI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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