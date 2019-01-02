ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesine yeni direktör

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi yeni Direktörü Cumahan Giyasov oldu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ ülkeleri Devlet Başkanları Konseyinin daha önce alınan kararına göre, 2017-2018 yıllarında Tacikistan'ı temsilen Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Direktör Yardımcısı görevinde bulunan Giyasov, 1 Ocak itibarıyla İcra Komitesi Direktörlüğüne getirildi.

2016-2018 yıllarında ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Direktörlüğünde bulunan Yevgeniy Sisoyev'in yerine göreve başlayan Giyasov, 2019-2021 yıllarında bu görevde bulunacak.

Giyasov, daha önce ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Direktör Yardımcısı ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi ve Din İşleri Komitesinde yönetici olarak görev yapmıştı.

Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından 2001'de kurulan örgüte, geçen sene Pakistan ve Hindistan üye oldu.

Afganistan, Belarus, İran ile Moğolistan'ın gözlemci üye olduğu örgütte Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri-Lanka ve Türkiye diyalog ortağı statüsüne sahip.

