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ŞİÖ ülkeleri hükümet başkanları Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 01:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler hükümet başkanları ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent'te bulunan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin hükümet başkanları ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Şanghay İşbirliği Örgütü ülkeleri hükümet başkanları toplantısına katılmak üzere Taşkent'e gelen örgüte üye Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Çin Başbakanı Li Keqiang, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade, Kırgızistan Başbakanı Muhammadkaliy Abılgaziyev ve örgütte gözlemci Belarus Başbakanı Sergey Rumas ile toplantıya davetli Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşid Meredov'u ayrı ayrı kabul ederek, ikili görüşmeler yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmelerde ülkeler arasındaki iş birliği ile tarafları ilgilendiren güncel meseleler ele alındı. Görüşmelerde, ayrıca Taşkent'te gerçekleştirilecek örgüte üye ülkelerin hükümet başkanları toplantısının gündem maddelerine ilişkin meseleler de gözden geçirildi.

2001 yılında kurulan Rusya, Çin, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan'ın üye olduğu örgütte, Belarus, Afganistan, İran ve Moğolistan ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

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belarus çin kazakistan Kırgızistan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Tacikistan Türkmenistan

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