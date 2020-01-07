Sipariş yetiştirmek için köprüden geçen motosikletli kuryeye kalkan olan polisler

İstanbul'da şiddetli fırtınanın etkisini artırdığı akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryenin, şiddetli rüzgardan etkilenmemesi için ona kalkan olan polis otosunun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Motosikletli kuryenin yanı başında ona eskortluk eden ekip otosu ve motosiklet daha sonra gözden kayboldu. Bir başka araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü günün en çok izlenenler arasına girdi.



PARTNER Kenan Doğulu alkışı hak ediyor