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  4. Sipariş yetiştirmek için köprüden geçen motosikletli kuryeye kalkan olan polisler

Sipariş yetiştirmek için köprüden geçen motosikletli kuryeye kalkan olan polisler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da sipariş yetiştirmek için köprüden geçmesi gereken motosikletli kuryeye yardım eden polis otosu sosyal medyada takdir topladı. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosikletlinin şiddetli rüzgar nedeniyle kaza yaşamasını istemeyen polis ekiplerinin yardım ettiği o anlar...

İstanbul'da şiddetli fırtınanın etkisini artırdığı akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryenin, şiddetli rüzgardan etkilenmemesi için ona kalkan olan polis otosunun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Motosikletli kuryenin yanı başında ona eskortluk eden ekip otosu ve motosiklet daha sonra gözden kayboldu. Bir başka araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü günün en çok izlenenler arasına girdi.

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kurye polis fırtına rüzgar

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