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Sıra gecesi Guinnes rekoru için düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: - "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere Şanlıurfa'da yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses'in başkanlığında yapmayı planlıyoruz"

Şanlıurfa'da, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilebilmek için sanatçı İbrahim Tatlıses'in de katılımıyla büyük bir sıra gecesi organizasyonu yapılacak.

Şanlıurfa'ya gelen İbrahim Tatlıses, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Canpolat, Tatlıses'in doğup büyüdüğü mağaranın müzeye dönüştürülmesi için yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şehrin tanıtımına katkı sunma amacıyla önemli bir sıra gecesi organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını belirten Canpolat, "Bu çalışmanın görüşmelerini yürütüyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere Şanlıurfa'da yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses'in başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Bu etkinliğin altına da Haliliye Belediyesi imzasını atacağız." diye konuştu.

Tatlıses de kentin tanıtımına yönelik çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Organizasyonun, Şanlıurfa'nın yurt içi ve dışında tanıtımına önemli katkı yapacağına inandığını belirten Tatlıses, bu konuda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Canpolat, günün anısına Tatlıses'e Göbeklitepe maketi ile tespih hediye etti.

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