Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic aldığı kararı duyurdu! Zorunlu askerlik 75 gün olacak

Sırbistan’ta zorunlu askerlik uygulaması onaylandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad’da parlamento binası önünde gerçekleştirilen Sırbistan Ordusu’nun yeni subaylarının yemin töreninde yaptığı konuşmada, erkekler için 75 günlük zorunlu askeri hizmeti öngören kararı onayladığını bildirdi. Vucic, kadınların ise gönüllülük esasına bağlı olarak askeri hizmet vermeye devam edebileceklerini söyledi. Konuşmasında Sırbistan’ın önünde zorlu bir dönem bulunduğunu vurgulayan Vucic, “Sırbistan hükümetinin kararı kabul edeceğine inanıyorum. Niçin güçlü bir orduya ihtiyacımız olduğunu ve niçin daha fazla silah satın almak zorunda olduğumuzu hepinizin anladığına inanıyorum. Kimseye saldırmak istemiyoruz. Bunu yapmayacağız. Arzumuz, her gün bizi durmaksızın tehdit edenleri caydırmak” şeklinde konuştu.

"ULUSUMUZUN HAYATİ MENFAATLERİNİ MÜDAFAA ETMEYİ BAŞARDIK"

Her zaman zorlu sınamalarla karşı karşıya olduklarını belirten Vucic, “Topraklarımızın bir kısmını bizden koparmaya çalışanlarla, genellikle bizim ihtiyaçlarımızı, arzularımızı, anayasamızı ve vatanımızı anlamayan dünyanın en güçlü devletleri ile karşı karşıya olduk. Fakat tüm bunlara rağmen barışı korumayı, devletimizin ve ulusumuzun hayati menfaatlerini müdafaa etmeyi başardık” dedi. Sırp lider, 1 yıl içerisinde başlayacak zorunlu askerlik uygulaması sayesinde ihtiyaç halinde silah altına alınabilecek personel sayısının artırılmış olacağını ifade etti.

Kararın uygulamaya konulması için parlamento tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Vucic’e yakın isimlerden Başbakan Milos Vucevic, dün yaptığı açıklamada hükümetin zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesine ilişkin yasayı parlamentoya sunmaya hazır olduğunu söylemişti. Vucevic, kararın kabul edilmesinin ardından lojistik ve yönetimsel şartların sağlanmasıyla birlikte 2025 yılında uygulamaya geçilebileceğini kaydetmişti.

HIRVATİSTAN 1 OCAK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASINA GERİ DÖNÜYOR!

Silahlı kuvvetlerin profesyonelleşmesi amacıyla 2011 yılında zorunlu askerlik uygulamasını askıya alan Sırbistan’ın silahlanma yarışı içerisinde olduğu komşusu Hırvatistan da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu askerlik uygulamasına geri dönüleceğini duyurmuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır