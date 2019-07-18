Sırbistan'da akrobasi uçağı düştü: 1 ölü

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Zrenjanin şehri yakınlarında bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Ülke medyasındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ecka Havaalanı yakınlarında gösteri uçuşu yapan "Zlin 526 F" model akrobasi uçağı yere çakıldı, kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Yerel saatle 08.30'da meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada, yerel medyadaki haberlerde de uçağın pilotunun, Sırbistan'ın en tanınmış akrobasi pilotlarından ve aynı zamanda Zrenjanin Havacılık Kulübü Başkanı Vladimir Bulat olduğu ifade edildi.

