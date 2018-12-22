Sırbistan'da Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı

Tüm bölgenin bir otoyol projesiyle bağlanması gerektiğinin altını çizen Vucic, Romanya'nın fizibilite çalışmalarına başladığını aktararak, "Bu yol Belgrad'ı, Temeşvar, Sofya, Selanik ve Atina'ya bağlayabilir." şeklinde konuştu.

Bu yıl AB dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın, Batı Balkanlar'a ve Sırbistan'a itibar kazandırdığını ifade eden Vucic, Romanya'nın da Batı Balkan ülkeleri konusunda aynı özeni göstermesi temennisinde bulundu.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Vucic, bugünkü toplantıda, altyapı ve enerji alanında atılacak adımların yanı sıra Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacak Romanya'nın atacağı adımları da ele aldıklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

- "Sırbistan'ın AB üyelik yolunda attığı adımlar somutlaşmalı"

Romanya Başbakanı Dancila da ülkesinin Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklediğine işaret ederek, Vucic'i, 1 Ocak 2019'da AB dönem başkanlığını devralacak Romanya'ya davet etti.

Sırbistan'ın AB üyelik yolunda attığı adımların somutlaşması gerektiğini söyleyen Dancila, "Hep birlikte Sırbistan'a destek olmalıyız, müzakere sürecindeki fasılların başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli teknik desteği sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dancila, toplantıya katılan ülkelerin daha iyi bir iletişime ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bölge ülkeleri arasında iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bulgaristan Başbakanı Borisov ise "Ülkelerimiz, Tuna Nehri'nden, Karadeniz ve Ege Denizi'ne kadar birçok potansiyele sahip. Bu potansiyellerimizin değeri bilinmeli ve gelecekte geliştirilmeli." diye konuştu.

Borisov, bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bir sorunla karşılaşınca birlik olmalıyız. Sığınmacı krizi konusunda Romanya'ya güveniyorum, bu konuyu AB'nin gündeminde tutacağına inanıyorum." dedi.