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Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius Güneş kavuşumunda nasıl dilek tutulur?

06.07.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sirius güneş kavuşumunun ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Bazı uygarlıkların Sirius Güneş kavuşumunun olduğu günü, senenin en şanlı günü olarak kabul ettiği ifade ediliyor. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius Güneş kavuşumunda nasıl dilek tutulur? Detaylar haberimizde...

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius Güneş kavuşumunda nasıl dilek tutulur?

Sirius güneş kavuşumu sosyal medyadaki astrologların konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya dair bilgi edinmek için sorgulama yapıyor. Peki Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Sirius Güneş kavuşumunda nasıl dilek tutulur? Ayrıntılar habermizde...

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius Güneş kavuşumunun ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Sirius Güneş kavuşumu bilindiği üzere senede 1 defa gerçekleşmektedir.

6 Temmuz 2022 saat 16.16'da kavuşum açısı gerçekleşecek.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NASIL DİLEK TUTULUR?

Bugünün, gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman olduğu söyleniyor.

İkindi vakti itibariyle etkilerini hissedeceğiniz bu kavuşumda, dua etmek ve kalpten dilemek; şifalı bir etki gösterecektir.

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞMASI NEDİR?

Sirius gökyüzünün en parlak yıldızıdır.

Sirius, Canis Majör-Büyük Köpek takımyıldızı içerisinde, 14 derece Yengeç burcunda bulunur.

Sirius A ve Sirius B olmak üzere 2 yıldızdan oluşmaktadır.

Güneş ve Sirius yıldızının yan yana geldiği gün senenin en şanlı günü olarak kabul edilir. Sirius gününün tüm canlıların bir senelik kaderlerinin yazılacağı zaman olduğu düşünülmektedir.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNUN BURÇLARA ETKİSİ OLACAK MI?

Güneş ile Sirius kavuşumu, bir burçtan çok tüm burçları etkileyebilecek bir gökyüzü açısıdır.

Yengeç burcunun 13-14-15 derecelerinde gezegeni olanlar, oldukça şanslı bir konumda yer almakta.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman, saat kaçta olacak? Güneş ve Sirius kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Etkisi oldukça güçlü olduğu bilinen Sirius yıldızı, kariyerinizi ve aşk hayatınızı parlatabileceği gibi kaderinizde yeni kapılar açılması için enerjiler de sağlayabilir.

Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!Güneş - Sirius kavuşumunda ne yapılmalı? İşte Güneş Sirius kavuşumunun burçlara etkisi!


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