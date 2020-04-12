KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Sirke ile gebelik testi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hamilelik testi almanıza gerek yok!

Sirke ile gebelik testi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hamilelik testi almanıza gerek yok!

Yasin Koçal Yasin Koçal
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hiç düşünmüş müydünüz acaba büyük büyük annelerimiz gebe olup olmadıklarını anlamak için nasıl yöntemler kullanıyorlardı? Günümüzdeki gibi çeşit çeşit testlerin olmadığı eski zamanlarda sabun ile, diş macunu ile ya da şeker ile hamilelik testi yapılabiliyormuş. İşte bu yöntemlerden biri de evde sirke ile yapılan gebelik testi!

Sirke ile gebelik testi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hamilelik testi almanıza gerek yok!

Bir kadının hayatındaki en heyecanla beklediği haberlerin başında hamilelik haberi geliyor. Özellikle planlı bir şekilde hamile kalmak istiyorsanız, sürekli tetikte bekleyerek, adet gecikmesi, baş dönmesi, bulantı gibi vücudunuzun verdiği sinyalleri takip ediyor olabilirsiniz. Aldığınız sinyallerden sonra elbette test yaparak, sonucun pozitif olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Eczanelerden uygun fiyatlı olarak temin edebileceğiniz ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz gebelik testleri yüksek oranda kesin sonuç veriyor. Ama eğer test almaya gidecek kadar bile beklemek istemiyor, sonucu bir an önce öğrenmek istiyorsanız evinizde her daim bulunan malzemeler ile de sonuca ulaşmanızın yolları var. Bunlardan biri olan evde sirke ile yapılan hamilelik testi hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşalım.

NEDEN SİRKE İLE TEST YAPILIR?

Gebelik oluştuğunda, vücutta HCG hormonu değeri yükselir. Dolayısıyla gebeliğin tespit edilebilmesi için uygulanan testler HCG hormonuna dayalı olarak yapılır. Sirke ile yaptığınız testte ulaşacağınız sonucun doğruluk payı, evde kullanılan diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Çünkü sirkenin içerisinde bulunan seyreltilmiş asitlerin HCG hormonu içerisindeki proteinler ile etkileşime geçmesiyle sonuç ortaya çıkar. Bu haliyle sirke ile yapılan test, eczanelerde satılan gebelik testleri ile aynı mantıkta çalışır. Şeker, karbonat gibi malzemeler ile yapılan testler bu sebeple kesin olarak doğru sonuç vermeyebilir.

SİRKE İLE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Piyasada elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi farklı çeşitlerde sirkeler bulabilirsiniz. Ancak sirke ile hamilelik testini uygulayabilmek için berrak bir renge sahip olması ve renk değişimlerinin kolaylıkla takip edilebilmesi gerkiyor. Bu yüzden beyaz sirke tercih etmek doğru bir seçim. Evlerde temizlikte de sıklıkla tercih edilen beyaz sirke ile aşağıdaki gibi 2 farklı şekilde test yapabilirsiniz.

Uygulayabileceğiniz yöntemlerden ilkinde;

l Yarım bardak kadar beyaz sirkeyi bir kase içine koyun.
l Bir kaç damla idrarı sirkenin üzerine damlatın.
l En az 5 dakika bekleyin.
Bu işlemde, sirkede oluşacak renk değişimine dikkat etmek gerekiyor. Eğer renk değişmişse test sonucu pozitif yani "Tebrikler, hamilesiniz!" Ama renkte herhangi bir değişiklik olmuyorsa test sonucu negatif yani muhtemelen hamile değilsiniz.

Deneyebileceğiniz diğer yöntemde ise;

l İdrarı bir kabın içerisine alın.
l Üzerine 10 damla kadar beyaz sirke damlatın.
l 5 dakika bekleyin.
Sürenin sonunda idrar üzerinde köpükler oluşması test sonucunun pozitif olduğunu gösterir. İdrar üzerinde herhangi bir değişiklik olmuyorsa bu durumda test sonucu negatif demektir. Bu da hamile olmadığınızı gösterir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Aklınıza bile gelmez! Duştayken bunu yapmayınAklınıza bile gelmez! Duştayken bunu yapmayın
Kemik erimesi belirtileri ve tedavisiKemik erimesi belirtileri ve tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelik testi, Sirke ile gebelik testi,

En Çok Okunan Haberler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Gökhan Özoğuz'dan 'Islak Nevşin' tepkisi

Gökhan Özoğuz'dan 'Islak Nevşin' tepkisi

Yasin, Survivor tarihine geçti

Yasin, Survivor tarihine geçti

Hastanelik olmuştu! Flaş karar

Hastanelik olmuştu! Flaş karar

Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikler bu yöntemle kayboluyor!

Ahşap zemin ve eşyalardaki çizikler bu yöntemle kayboluyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Bu sorun herkesi ilgilendiriyor işte evdeki çözüm

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Nefes darlığı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulak deldirmeyi düşünüyorsanız dikkat! Aslında hiç sağlıklı değil...

Kulak deldirmeyi düşünüyorsanız dikkat! Aslında hiç sağlıklı değil...

Regl dönemi ağrılarından bu yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz!

Regl dönemi ağrılarından bu yöntemlerle kolayca kurtulabilirsiniz!

Kadınların yüzde 75'i bu sorunu yaşıyor! Peki vajinal mantara ne yol açıyor?

Aklınıza bile gelmez! Duştayken bunu yapmayın

Düzenli ceviz tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Düzenli ceviz tüketimi kadın sağlığını nasıl etkiliyor?

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Korona günlerinde temizlik takıntısına dikkat

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

Hamilelere ‘korona’ uyarısı! Nasıl önlem alınmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.