Sirke ile gebelik testi yapabileceğinizi biliyor musunuz? Hamilelik testi almanıza gerek yok!

Bir kadının hayatındaki en heyecanla beklediği haberlerin başında hamilelik haberi geliyor. Özellikle planlı bir şekilde hamile kalmak istiyorsanız, sürekli tetikte bekleyerek, adet gecikmesi, baş dönmesi, bulantı gibi vücudunuzun verdiği sinyalleri takip ediyor olabilirsiniz. Aldığınız sinyallerden sonra elbette test yaparak, sonucun pozitif olduğundan emin olmak isteyeceksiniz. Eczanelerden uygun fiyatlı olarak temin edebileceğiniz ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz gebelik testleri yüksek oranda kesin sonuç veriyor. Ama eğer test almaya gidecek kadar bile beklemek istemiyor, sonucu bir an önce öğrenmek istiyorsanız evinizde her daim bulunan malzemeler ile de sonuca ulaşmanızın yolları var. Bunlardan biri olan evde sirke ile yapılan hamilelik testi hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşalım.

NEDEN SİRKE İLE TEST YAPILIR?

Gebelik oluştuğunda, vücutta HCG hormonu değeri yükselir. Dolayısıyla gebeliğin tespit edilebilmesi için uygulanan testler HCG hormonuna dayalı olarak yapılır. Sirke ile yaptığınız testte ulaşacağınız sonucun doğruluk payı, evde kullanılan diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Çünkü sirkenin içerisinde bulunan seyreltilmiş asitlerin HCG hormonu içerisindeki proteinler ile etkileşime geçmesiyle sonuç ortaya çıkar. Bu haliyle sirke ile yapılan test, eczanelerde satılan gebelik testleri ile aynı mantıkta çalışır. Şeker, karbonat gibi malzemeler ile yapılan testler bu sebeple kesin olarak doğru sonuç vermeyebilir.