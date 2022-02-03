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Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

03.02.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sirke farklı alanlarda hayatımıza katkı sağlıyor. Sirkeli su içmenin de sağlık için pek çok yararı olduğu düşünülüyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin tercihi olan sirke birçok insan tarafından tüketiliyor. Peki sirkeli su gerçekten faydalı mı? Sirkeli suyu nasıl tüketmeliyiz?

Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Alternatif tıpta sirke fazlasıyla tercih ediliyor. Özellikle elma sirkesinin kullanım alanı oldukça geniş. Antioksidan özelliğiyle bilinen sirke, hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Sirkenin zayıflatıcı etkisi nedeniyle sirkeli su oldukça tüketiliyor. İnsanlar sirkenin daha etkili olacağını düşünerek fazla miktarda sirke kullanabiliyorlar. Fakat sirkeli su yanlış miktarlarda içildiğinde birçok zarara yol açabiliyor.

“SİRKEYİ SEYRELTMEDEN KULLANMAYIN”

Sirkeli su içmek bağışıklığın korunmasında yardımcı olsa da kullanımında aşırıya kaçılması daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar sirkenin içerisinde bulunan yüksek asit oranından dolayı tek başına içmemeniz konusunda uyarıyor. Sirkenin fazla kullanımı alerjik reaksiyonlara ve mide hastalıklarına neden olabilir. Sirkeyi tek başına içeceğiniz zaman sirkeyi mutlaka su ile seyrelterek içmelisiniz.

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SİRKELİ SU NASIL KULLANILMALI?

Sirkenin miktarına dikkat ederek su dolu bardağınıza ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı elma sirkesini sabahları kahvaltı yapmadan önce ve akşam yatmadan önce içebilirsiniz.

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SİRKELİ SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Sirke bağışıklığınızı güçlendirir

Ağız yaralarınızın iyileşmesine katkı sağlar

Yağ yakımında yardımcı olur

Enfeksiyonu giderir

Bağışıklığınızı güçlendirir

Bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını sağlar

Saçınızı ve cildinizi parlatır

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