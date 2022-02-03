Sirkeli su içmek gerçekten faydalı mı?

Alternatif tıpta sirke fazlasıyla tercih ediliyor. Özellikle elma sirkesinin kullanım alanı oldukça geniş. Antioksidan özelliğiyle bilinen sirke, hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Sirkenin zayıflatıcı etkisi nedeniyle sirkeli su oldukça tüketiliyor. İnsanlar sirkenin daha etkili olacağını düşünerek fazla miktarda sirke kullanabiliyorlar. Fakat sirkeli su yanlış miktarlarda içildiğinde birçok zarara yol açabiliyor.
Sirkeli su içmek bağışıklığın korunmasında yardımcı olsa da kullanımında aşırıya kaçılması daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar sirkenin içerisinde bulunan yüksek asit oranından dolayı tek başına içmemeniz konusunda uyarıyor. Sirkenin fazla kullanımı alerjik reaksiyonlara ve mide hastalıklarına neden olabilir. Sirkeyi tek başına içeceğiniz zaman sirkeyi mutlaka su ile seyrelterek içmelisiniz.
Sirkenin miktarına dikkat ederek su dolu bardağınıza ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı elma sirkesini sabahları kahvaltı yapmadan önce ve akşam yatmadan önce içebilirsiniz.
Sirke bağışıklığınızı güçlendirir
Ağız yaralarınızın iyileşmesine katkı sağlar
Yağ yakımında yardımcı olur
Enfeksiyonu giderir
Bağışıklığınızı güçlendirir
Bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını sağlar
Saçınızı ve cildinizi parlatır
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