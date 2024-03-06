Sirkenin faydaları nelerdir, sirke içmek ne işe yarar? Hangi sirke tansiyonu düşürür?

Sirke sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan ve eklendiği yiyeceklere hafif ekşimsi tat veren bir meyve suyu türüdür. Çok eski dönemlerde tıbbi ilaç olarak da kullanılan sirke, günümüzde de pek çok farklı amaç için kullanılmaktadır. Yalnızca yiyeceklerde değil, temizlik ürünü ya da besin koruyucu maddesi olarak da kullanımı yaygındır. Ayrıca içerisinde bol miktarda önemli vitamin ve mineraller barındırmaktadır.

Sirkenin faydaları nelerdir?

Sirke faydaları yönünden çok zengin bir içecek çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bazı hadislerde sirkenin önemli yararlarından bahsetmiştir. Bu noktada sirkenin faydaları hadis konusu ayrı bir öneme sahiptir. Peygamberimiz hadiste sirkenin ne güzel bir katık olduğunu ifade etmiştir. Sirkenin yapımında çoğunlukla elma, üzüm gibi asitli meyveler kullanılmaktadır. Son derece şifalı olan sirkenin faydaları ise genel olarak şunlardır:

Sirke antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Bu özelliğinden kaynaklı mantar gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri vardır.

Mide ekşimesi, mide yanması, kabızlık gibi durumların giderilmesine yardımcıdır.

Bir bardak kadar ılık su içerisine eklenen sirke, uykusuzluk sorununu gidermede etkilidir. Bu etkisi, sirkeli su faydaları arasında bulunur.

Saç sağlığı ile cilt sağlığına olumlu katkılar sağlar.

Zayıflamada etkin bir rolü bulunmaktadır.

Kan basıncı ile kan şekeri değerlerinin düzenlenmesinde etkilidir.

Bağışıklığı destekleyici niteliği vardır.

Ağız içi mikropların ölmesinde etkin bir role sahip olan sirke, ağız kokusunu giderici özelliğe de sahiptir.

Pek çok sirke türü vardır. Bunlardan biri alıç meyvesinden yapılandır. Kronik hastalıklar başta olmak üzere; karaciğer yağlanmasını engelleyici ve kalp ritmini düzenleyici etkileri, alıç sirkesinin faydaları arasında yer alır.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma tehlikesini düşürmede etkilidir.

Sirke içmek ne işe yarar?

Sirke insan sağlığı açısından çok faydalı olan bir içecek türüdür. Bu bağlamda sirke içmek hangi hastalıklara iyi gelir konusunu ele almak önemlidir. Sirke içmenin birçok hastalığın üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Düzenli olarak içilen sirke kan basıncının düşmesine ve normal seviyelere gelmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bazı önemli kanser çeşitleri üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Kanserli olan hücrelerin daha fazla büyümesini engelleme etkisi var olmakla birlikte bağırsak sağlığını da koruma etkisi vardır.

Günümüzde elma, üzüm, nar, çilek, ayva, ardıç, alıç sirkesi gibi pek çok sirke türü mevcuttur. En sık kullanılan sirkeler ise genellikle elma ve üzüm sirkesidir. Her sirkenin kendine has birtakım özellikleri ve sağladığı faydalar vardır. Yaygın olarak tüketilen üzüm sirkesinin faydaları arasında doğal bir ağrı kesici olması, anemiyi gidermesi, ağız ve diş sağlığını koruması gibi faydalar bulunmaktadır.

Sabah aç karnına sirke içmek neye iyi gelir?

Sirkenin düzenli olarak içilmesi, insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda sirkenin vücuda ne faydası var konusu karşımıza çıkabilmektedir. Sirke içmenin vücut üzerinde çok fazla olumlu etkileri vardır. Özellikle sabah aç karnına tüketilen sirke, vücudun daha zinde olmasına katkı sağlar. Ayrıca metabolizmanın daha düzgün çalışmasında da etkilidir. Güne aç karnına sirke içerek başlamak açlık hissini ortadan kaldırdığından kilo verme sürecine de yardımcı olmaktadır.

Sirke yaygın olarak yemeklere tat vermesi için kullanılmakla birlikte cilt bakımında da tercih edilmektedir. Asitli bir yapıya sahip olmasından kaynaklı cilt bakımında çok fazla kullanmamak önemlidir. Antibakteriyel niteliği bulunduğundan bakteri ve mikropları yok etmede oldukça etkilidir.

Hangi sirke tansiyonu düşürür?

Sirke çeşitli asit içeren meyvelerden elde edilen ekşi tada sahip bir meyve suyu olarak bilinmektedir. Elma, armut, çilek, üzüm gibi birçok meyveden sirke hazırlanabilmektedir. Özellikle elma sirkesi, tansiyon değerlerinin düşmesinde etkin bir role sahiptir. Bu sirke türünün damarları gevşetme niteliği bulunmaktadır. Bu etkisi kan basıncının düşmesine dolayısıyla tansiyon değerlerinin dengelemesine yardımcı olmaktadır. Özellikle yüksek tansiyon hastalığına sahip olanlar için bu sirke şifa niteliğini taşımaktadır.

Sirkenin zararları nelerdir?

Sirke asitli bir içeriğine sahip olduğundan aşırı derece içilmemesi gerekmektedir. Çok fazla tüketimi diş minesinin aşınmasına neden olabilir. Sirkenin zararları arasında yemek borusunu tahriş edici etkisi de mevcuttur. Ayrıca mide yanması, hazımsızlık veya mide bulantısı gibi problemlerinde ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Öte yandan tansiyon ilacı kullananların mide ile ilgili sorunları olanların ve herhangi bir rahatsızlık için düzenli olarak ilaç içenlerin sirke tüketmeden önce doktorlarına danışması son derece önemlidir.





