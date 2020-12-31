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Şirket içi iletişimleri kolaylaştıran araç: Slack

31.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Şirket içi iletişimleri kolaylaştıran araç: Slack

İş hayatında ekip arkadaşlarıyla ne kadar hızlı ve akıcı bir iletişim kurulursa, iş takibi ve kalitesi de bununla birlikte değer kazanır. Günümüzde bu değeri elde edebilmek için kurulan Slack platformunu daha önce duymuş muydunuz?

Slack programı hangi işlevleriyle öne çıkar, ekiplerinize kuracağınız yazılımlarda ne gibi avantajları vardır, kodlarla ilgili çalışmalar yapılabilir mi, maillerin kontrolü yapılabilir mi, komut yazma işlemleri uygulanabilir mi ya da Google Drive’da dosyaların transfer edilebilmesi mümkün mü gibi birçok soruya yanıt olacak bir platformdur. Sizin için yapmayacağı şey olmayan Slack’i daha yakından tanımak ister misiniz?

Slack Nedir?

Slack; hem şirketlerin iç dünyasında yer alan personellerin online iletişimini pratik bir şekilde gerçekleştiren hem de insanların çok yönlü bir sohbet platformunda aktif olmasını sağlayan bir uygulamadır. Bulut tabanına sahip bir ekip iş birliği uygulaması olan Slack, mobil ve web için pratik bir kullanıma sahiptir. Kullanan kişiler, kurduğu kendi ekipleri arasında istediği isimlerle sohbet kanalları ve odaları açarak iletişim kurabilir. Bu anlamda kullanan kişilere birçok avantaj sağlayan bir uygulamadır. Uygulama içerisinde yer alan bütün içerikler, konuşmalar, kişiler ve dosyalar kolay yöntemler kullanılarak aranabilir özelliktedir. Pek çok sayıda üçüncü taraf hizmetleriyle entegre bir şekilde çalışır. Bunlar; Trello, Dropbox, Github, Box ve en çok kullanılan ortam olan Google Drive olarak sıralanabilir. Desteklediği entegrasyonlarla güçlü bir iletişim halinde olan uygulama, problemsiz bir şekilde çalışır. Özellikle iş amaçlı kullanılan bu platform; çeşitli ilgi alanları için sıklıkla tercih edilir. Ofiste yer alan kullanıcıların kurduğu ekiplerde hızlı bir online ileti alışverişi yapabilmek için büyük rağbet görür. Ekipler, her gün yapılan işler hakkında konuşmak ve iletişimi sürekli aktif halde tutmak için Slack olarak adlandırılan bu programa ihtiyaç duyar. Mail ve diğer ileti platformlarından daha pratik bir kullanıma sahip olduğu için Slack uygulaması ile takım içindeki etkileşim ve iç iletişim sağlanır. Bu sayede ekip üyelerinin yönetimi ve iletişimi konuları daha çözülebilir bir hale gelir.

Slack Nasıl Kurulur?

Uygulamanın ilk çıktığı günlerden beri kullanıcılar hem uygulamanın arayüzü hem de kurulumu ile ilgili aklında soru işaretleri vardır. “Slack nasıl kullanılır” sorusunun cevabı ise oldukça basittir. Zira uygulama, oldukça kolay bir şekilde cihazlara kurulur ve bu aşamadan sonra birkaç alıştırma süreci sayesinde pratik bir şekilde kullanım imkanı sunduğu anlaşılır. Özellikle iş hayatı için kullanıldığında aktif bir şekilde iletişim kurulur ve işlemler pratik hale getirilerek kullanım alışkanlığı edinilir. Herhangi bir cihazınızın mevcut market platformundan kısa bir sürede ücretsiz olarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Ekip Çalışmalarınızda Slack ile Daha Aktif Olun

Uygulamanın gerek Türkiye’de gerek yurt dışında pek çok ülkede ofis çalışmaları için kullanıldığı görülür. Bu anlamda iş arkadaşlarınızla yapacağınız yazılı toplantılarınızı gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Ayrıca mail gibi hızlı olmayan dosya aktarımlarını ya da yazılı iletilerinizi yine Slack uygulamasıyla birkaç saniye içerisinde ekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Yazılım, Komut ve Kodlamalarınızda Slack’i Kullanın

Slack indir komutunu cihazınıza uyguladıktan sonra artık sizi hızlı ve pratik kullanımlar bekler. Bu kolay kullanımlara yazılım ve kodlama ile ilgili karmaşık programlama işlevleri de dahildir. Pek çok sektörde başarılı kullanımlar sağlayan Slack, bilişim sektöründe de aranan uygulamalar arasına girmeyi başaran bir platformdur. Zira 30’dan fazla yazılım ve programlama dilini destekleyerek ekip içinde kod ve metin paylaşımlarının kolay bir şekilde aktarılmasını mümkün hale getirir. Dünyada ve ülkede yer alan on binlerce yazılımcı, kendileri için oluşturdukları Slackbotlar ile gelen yazışma türlerini otomatik olarak cevaplayabilme şansına sahip olur. Farklı uygulamalar ile birleştirildiğinde de oldukça verimli işler ortaya konabilir hale gelir.

Mail Kontrolleri Slack ile Çok Daha Pratik

Uygulamayı hem iş hayatında hem de sosyal hayatta pratik hale getiren çözümlerden biri de push bildirimleridir. Bu bildirim çözümleri sayesinde siz bilgisayarın karşısında olmasanız bile anlık olarak akıllı cep telefonlarınıza düşen bildirimlerden iş ve iletişim takibi yapabilmeniz mümkün. Özellikle iş hayatında mail kontrollerinin yapılmasında büyük faydalar sunan uygulamada ekip grupları kurarak pdf döküman paylaşımının bile yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Döküman takibi yapabilmenin oldukça kolay çözüm yollarını sunan Slack ile mail kontrollerinizi pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Google Drive Dosyalarınız İçin Slack

Birçok kullanıcının uygulama ile ilk kez tanıştığında sorduğu Slack nedir sorusu, aslında oldukça pratik kullanımlarla açıklanabilir olduğu için kullanıcıların uygulamaya kolay bir şekilde adapte olması kaçınılmazdır. Birçok yönden işlevsel olan Slack, Google Drive ve Dropbox gibi büyük platformlarla uyumlu bir entegrasyon halinde çalışır ve dosyaların tek bir havuzda paylaşımını kullanıcılarına sunar. Sürükle bırak gibi birçok pratik yöntemi bulunan uygulama aynı zamanda çeşitli uluslararası dil seçenekleriyle kullanıcılarına hizmet eder. Uygulamada yer alan kanalları konu ve departmanlara göre bölümleyerek kullanılır olması kullanıcıların elde ettiği avantajlardan biridir. Ayrıca kişiler arasında özel mesajlaşmaların da olması iletişim yöntemlerinin sınırlı olmadığını ortaya koyar. Ayrıca diğer ekip üyelerine, gerekli olmadığı durumlarda bildirim göndermenin de önüne geçerek herhangi birine rahatsızlık vermemiş olursunuz. Tüm bunların yanında platform üzerinde gizli ekipler de oluşturabilmeniz mümkün. Yalnızca yöneticilerin davet ettiği kullanıcıların görüntüleyebileceği kanallar oluşturmaya da uygulama ile çözümler getirebilirsiniz. Birçok topluluk ve firmanın aktif olarak kullandığı Slack ile ekip çalışmalarından yazılım ve kodlamalara, mail kontrollerinden Google Drive dosyalarınızı pratik bir şekilde takip edebilir ve daha pek çok konuda çözümler elde edebilirsiniz.

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