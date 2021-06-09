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Şirketlerin siber güvenlik borçları ürün fiyatlarını etkiliyor

09.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaya çıkan bazı araştırmalara göre şirketlerin siber güvenlik borçları artış gösteriyor. Özellikle son dönemlerde bunun belirgin bir şekilde arttığı ortaya çıktı.

Şirketlerin siber güvenlik borçları ürün fiyatlarını etkiliyor

Birçok şirket dijital dünya ile önemli ölçüde yakınlaştı. Bunun sonucu olarak siber güvenlik önemli bir unsur haline geldi. Hacker'lar neredeyse her hafta farklı bir şirkete saldırıyor. Bu saldırılar sonucunda ciddi hasarlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle pandemi ile birlikte saldırılarda artış görüldüğü söylenebilir.

ABD kongresi tarafından yapılan açıklamalarda da siber güvenlik ile ilgili birçok detay yer alıyordu. Şirketlerin teknik borç olarak ifade ettiği ve kısa vadeli ihtiyaçları karşılayan borçların sayısı arttı. Böylece aslında siber güvenlik ile ilgili iki farklı maliyet oluştuğu ifade edilebilir.

HİZMETLERİN FİYATI ARTIYOR

Bilgisayar korsanları bazen çeşitli gaz dağıtım şirketlerine veya benzer büyüklüklerde firmalara saldırabiliyor. Bu durumda gaz fiyatlarında artış yaşandığı gibi aynı zamanda saldırılan şirketin verdiği hizmetlerde de fiyat yükselişi görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak sistemlere saldıran hacker'lara fidye parası verildiği biliniyor. Aynı şekilde onlara karşı kendilerini korumaları için başka bazı bilgisayar korsanları ayarlanıyor. Kamu ve özel sektör bu nedenle dijital silahlanma yarışında diyebiliriz. Yaklaşık olarak 4 trilyon dolar siber güvenlik harcaması yapıldığı söyleniyor.

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Şirketler gelişen teknoloji varlıklarını korumak ve dijital altyapılarını sağlamlaştırmak için eskisinden çok daha fazla siber güvenlik harcamaları yapacak. Böyle bir durumda eskisinden fazla borç alınacağını söyleyebiliriz. Kısacası önümüzdeki yıllarda siber güvenlik en çok tartıştığımız konular içerisinde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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