Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nin 10 öğrencisi Silopi'den

Okulun teras katında bir odayı da öğrencileri için resim atölyesine dönüştüren Polat, burada yaklaşık 20 öğrenciye bir sanat eserinin, özellikle reprodüksiyon (resmin çoğaltılması) eğitimi veriyor.

Öğrencilerin atık malzemelerle hazırladığı 2 bin ürün için okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

İlçe merkezinde bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda, akademik başarının öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde geliştirilmesine çalışılıyor.

O projenin ardından şimdi de 20 öğrencinin tuval üzerine 250 tabloyu resmetmeye çalıştığını aktararak, bu çalışmalarla ilgili öğrenciler ve velilerden de olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Okul müdürü Mehmet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Güzel sanatlar öğretmeni Esin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce okulun bodrum katını sanat galerisine dönüştürüp 2 bin eser sergilediklerini hatırlatarak, başarılı 20 öğrenciyle bu kez de sanatçıların resimlerini tuvale aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Ünlü sanatçıların eserlerini alıp çoğaltıyoruz. Öğrencilerimiz, sanatçıların nasıl bir duyguyla, teknikle, hangi renkleri kullandığını anlayarak çalışma yapıyor. Bu sayede de yaşayarak öğrenip, özgün eserler ortaya koymalarını istiyoruz." diyen Polat, bu çalışmanın teknik gerektirdiğini vurguladı.

Reprodüksiyon çalışmasını 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin yapmasının büyük bir başarı olduğuna işaret eden Polat, "Öğrencilerimiz verdiğimiz eğitimin bir aşama üstündeler. Biz onları geliştirerek güzel sanatlar lisesine en iyi şekilde hazırlıyoruz. Her yıl okulumuzdan 8-10 öğrenci liseyi kazanıyor. Bu başarı bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Şu an atölyemizde kurslara gelenlerle 50 öğrenciyi liseye hazırlıyoruz." dedi.

Polat, 4 yıldır öğrencilerle birlikte çalıştıklarını anlatarak hafta sonu kurslarının da olduğunu aktardı.