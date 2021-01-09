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  4. Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı

09.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Şırnak ve İzmir illerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda, Cizre’deki hendek-barikat döneminde YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün terörle mücadele kapsamında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak ve İzmir’de yapılan operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde hendek-barikat olaylarında YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak ve İzmir illerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda, Cizre’deki hendek-barikat döneminde YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün terörle mücadele kapsamında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak ve İzmir’de yapılan operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde hendek-barikat olaylarında YPS ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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