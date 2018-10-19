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Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 19 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı

Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 muvazzaf askerden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şırnak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş ile teğmen ve yüzbaşı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 8'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı kararı verilen iki askerin yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon PDY şırnak

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