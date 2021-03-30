Şırnak nerede? Şırnak hangi bölgede?

Nuh Peygamberin, büyük tufanın ardından Şırnak’a yerleştiği iddia edilmektedir. Suriye ve Irak’a komşu olan Şırnak’ta 2015-2016 yıllarında hendek olayları yaşanmıştı. Şırnak’ta vali, merkezi yönetimi temsil ederken, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

ŞIRNAK NEREDE?

Şırnak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

2020 yılı sonuna göre; 537 bin 762 nüfusa sahip olan Şırnak’ta halkın yüzde 75,1'i şehirlerde yaşıyor. Şırnak’ın yüzölçümü 7 bin 78 kilometrekaredir. Kentte bir kilometrekareye 76 kişi düşüyor. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 7 ilçe, 19 belediye, bu belediyelerde 91 mahalle, öte yandan 196 köy bulunmaktadır.

Nuh Peygambere ait olduğu iddia edilen bir türbe, Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Büyük tufanın ardından Nuh peygamberin ilk yerleştiği şehrin Şırnak olduğu rivayet edilir. Şırnak, Suriye ve Irak’a komşudur. Şırnak, 16 Mayıs 1990’daki 3647 sayılı kanunla Siirt’ten ayrılarak Türkiye'nin 73. ili oldu.

Aynı kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı Şırnak’ın ilçesi oldu ve Mardin'in İdil, Silopi ve Cizre ilçeleri de buraya bağlandı.