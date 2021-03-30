Şırnak nerede? Şırnak hangi bölgede?

Nuh Peygamberin, büyük tufanın ardından Şırnak’a yerleştiği iddia edilmektedir. Suriye ve Irak’a komşu olan Şırnak’ta 2015-2016 yıllarında hendek olayları yaşanmıştı. Şırnak’ta vali, merkezi yönetimi temsil ederken, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Şırnak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.
2020 yılı sonuna göre; 537 bin 762 nüfusa sahip olan Şırnak’ta halkın yüzde 75,1'i şehirlerde yaşıyor. Şırnak’ın yüzölçümü 7 bin 78 kilometrekaredir. Kentte bir kilometrekareye 76 kişi düşüyor. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 7 ilçe, 19 belediye, bu belediyelerde 91 mahalle, öte yandan 196 köy bulunmaktadır.
Nuh Peygambere ait olduğu iddia edilen bir türbe, Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Büyük tufanın ardından Nuh peygamberin ilk yerleştiği şehrin Şırnak olduğu rivayet edilir. Şırnak, Suriye ve Irak’a komşudur. Şırnak, 16 Mayıs 1990’daki 3647 sayılı kanunla Siirt’ten ayrılarak Türkiye'nin 73. ili oldu.
Aynı kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı Şırnak’ın ilçesi oldu ve Mardin'in İdil, Silopi ve Cizre ilçeleri de buraya bağlandı.
Ağustos 2015 itibarıyla Şırnak il merkezi ve İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar 3 Haziran 2016 tarihinde son buldu.
Şırnak’ın Merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere adında 7 ilçesi bulunuyor.
YÖNETİM
Kentlerde protokolde ilk sırada bulunan Vali, merkezi yönetimi temsil eder ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Büyükşehir haricindeki kentlerde yerel yönetim, şehirler seviyesindedir. Belediye Başkanı, belediye sınırları içerisinde kalan seçmenin oy çokluğu ile seçilir. Ayni seçmen İlçe Belediye Meclisi için de oy kullanarak ilçelerin belediye meclislerini oluşturur. Kentteki bütün seçmenler il genel meclisi için de oy kullanırken, İl Genel Meclisini de belirler.
Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde de çoğunluk sistemi uygulanır. Belediye meclisi ve il genel meclisi üye sayıları ilçe nüfusuna göre, kontenjandan kalan sayıların partilere dağılımı ise D'Hondt Sistemine göre belirlenir.
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organı olarak faaliyet gösterir. Başkanını üyeleri arasından gizli oyla seçer. Öte yandan, İl Genel Meclisi kendi içinden gizli oyla bir sene görev yapacak 5 kişilik İl Encümenini seçer.
Merkezi yönetim, Vali ve İl Müdürlerinden oluşur. İl Özel İdaresi seçilmişlerden oluşur, fakat Vali başkanlığında görev yapar. Yerel yönetim de belediye başkanları ve belediye meclislerinden oluşur.
NÜFUS
TÜİK’in 4 Şubat 2021 verilerine göre; Şırnak’ın nüfusu: 537 bin 762'dir. Bu nüfusun yüzde 75,1'i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). Şırnak’ın yüzölçümü 7 bin 78 kilometre karedir. İlde kilometrekareye 76 kişi düşüyor. (Bu sayı Cizre'de 342’dir.) Şırnak’ta yıllık nüfus artışıyüzde 1,54 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Merkez (yüzde 2,44)- Güçlükonak(yüzde-1,27)
4 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle birlikte 7 ilçe, 19 belediye, bu belediyelerde 91 mahalle ve ayrıca 196 köy vardır.