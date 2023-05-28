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ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

27.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez seçim sonuçları, Beytüşşebap seçim sonuçları, Cizre seçim sonuçları, Güçlükonak seçim sonuçları, İdil seçim sonuçları, Silopi seçim sonuçları ve Uludere seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Şırnak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Şırnak seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları internetten ve televizyonlardan takip ediliyor. Şırnak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Şırnak'ın ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Beytüşşebap seçim sonuçları, Cizre seçim sonuçları, Güçlükonak seçim sonuçları, İdil seçim sonuçları, Silopi seçim sonuçları, Uludere seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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