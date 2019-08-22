HABER

Şırnak şehitleri uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın cenazeleri toprağa verildi.

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Askerler ve yakınlarınca Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Güntekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Cami'sine getirilerek katafalka konuldu. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nesin, eşi Ezgican, 3 yaşındaki kızı Mira Esila, kardeşi Berat Erdi, kız kardeşleri Pınar ve Şeydanur Güntekin katıldı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri yetkililer ve Erzurumlular da hazır bulundu.

Güntekin'in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Dumlu Şehitliği'ne götürüldü.

Şehidin naaşı, götürüldüğü şehitlikteki dualar eşliğinde defnedildi. Defin işlemi sırasında askerlerce saygı atışı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, şehidin son yolculuğuna uğurlanması sonrası annesi Nesrin Güntekin'e özel bir kutudaki Türk bayrağını takdim etti.

"BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin, tabutun başında "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Evli ve bir çocuk babası Güntekin'in, bir süre önce babasını kaybettiği öğrenildi.

agustos_sehit-cenaze-2

JANDARMA KOMANDO UZMAN ÇAVUŞ UÇAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uçar için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin babası Haşim Uçar'a sarılıp, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında taşındı.

Şehit Uzman Çavuş Uçar'ın naaşı daha sonra götürüldüğü Antakya Şehitliği'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

agustos_sehit-cenaze1

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YANIK'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Askerler ve yakınlarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Yanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine şehidin babası Sadullah Yanık, annesi Yıldız, kardeşi Ali ve eşi Beyhan Yanık ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşinin asker kıyafetlerini giyerek cenaze törenine gelen Beyhan Yanık, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelerek öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Yanık'ın naaşı, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Şehitlik Mezarlığına götürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyorAlev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak Silopi komando uzman çavuş

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.