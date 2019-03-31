ŞIRNAK SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 119Toplam Seçmen : 38.476Açılan Sandık : 93Açılan Sandık Oranı : % 78,15Kullanılan Oy : 25.562Geçerli Oy : 24.881Katılım Oranı : % 84,36
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YARKA% 61,8515.388HDPHİŞAR OSAL% 34,768.649CHPOSMAN CAN% 1,56389DİĞER% 0,84209SAADET PARTİSİORHAN ÜRÜN% 0,65161TKPSEHER DEMİROĞLU% 0,1333DSPALTAY KIRIMLI% 0,1332BTPEMEL VURMAZ% 0,0820* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 100
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHABİP AŞAN% 48,622.307HDPCAHİT ÖZKAN% 32,351.535DİĞER% 16,23770CHPZAHİT AYKUT% 2,32110SAADET PARTİSİABDULLAH ENES AKMAN% 0,4823CİZRE
Açılan Sandık Oranı : % 31,98Katılım Oranı : % 68,34
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPMEHMET ZIRIĞ% 71,7510.173AK PARTİEŞRAF MÜJDE% 223.119CHPRIDVAN ÇİÇEK% 2,67379DİĞER% 1,54218NECAT ÖZKALAYNECAT ÖZKALAY% 1,26178BBPHACİ GÜNEŞ% 0,3651SAADET PARTİSİFEYYAZ BOZKURT% 0,2839BTPZUHAL ÖZKAR% 0,1622GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,12
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİBAHATTİN AKTUĞ% 67,111.632HDPMEHMET EMİN KILIÇ% 30,67746MHPYASEMİN NAS% 1,5237SAADET PARTİSİUĞUR GÜZEL% 0,338BBPMEHMET VELİ BATMAZ% 0,297BTPABDURRAHMAN KAZIK% 0,082İDİL
Açılan Sandık Oranı : % 82Katılım Oranı : % 72,9
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPSONGÜL ERDEN% 72,416.610AK PARTİİSMAİL GENÇ% 17,211.571MHPMEHMET ALİ DAĞ% 6,61603CHPFİKRET AĞIRMAN% 2,23204DİĞER% 0,6559SAADET PARTİSİYASİN BAKIR% 0,5449BBPHALİL ÇAVCI% 0,3633SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı : % 74,38Katılım Oranı : % 84,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPADALET FİDAN% 69,4221.825AK PARTİİBRAHİM TAYŞUN% 19,366.086MHPDOĞAN ÖKTEN% 5,661.778DİĞER% 4,511.419SAADET PARTİSİENES YILMAZ% 0,65205BBPMEHMET EMİN KÜÇÜKOĞLU% 0,2580BTPMUSTAFA ŞENER% 0,1547ULUDERE
Açılan Sandık Oranı : % 37,5Katılım Oranı : % 83,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSAİT ÜREK% 57,261.124HDPSELEHATTİN ÜRÜN% 36,27712CHPSALİH TANIK% 5,86115DİĞER% 0,469SAADET PARTİSİMÜCAHİT SARIMSAKCI% 0,153
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