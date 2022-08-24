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  4. Şırnak'ta dehşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü

Şırnak'ta dehşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü

24.08.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'tan gelen haber kan dondurdu. İdil ilçesinde Hasan Karaaslan (40), eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Tüyler ürperten olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Şırnak'ta dehşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü

Kan donduran vahşet, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şırnak silahlı saldırı
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