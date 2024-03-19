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Şırnak'ta iki ilçede eğitime kar tatili

19.03.2024 22:09
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Şırnak'ta etkili olan kar yağışı eğitimi etkiledi. Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Şırnak'ta iki ilçede eğitime kar tatili

Şırnak Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, “Beytüşşebap ve Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 20 Mart Çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Selden kapanan Şırnak- Uludere karayolunda ise temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar tatili Şırnak
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