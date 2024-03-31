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Şırnak'ta 'şaibe' iddiası! DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.03.2024 23:30
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Şırnak'ta oy kullanma işlemleri sırasında şaibe olduğu iddiasıyla izinsiz eylem yapmak isteyen DEM Partili gruba, polis müdahale etti. Olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta 'şaibe' iddiası! DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentteki sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Partililer, durumu protesto etmek istedi. DEM Parti İl Binası önünde toplanarak slogan atan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis, eyleme devam eden gruba biber gazıyla müdahale etti.

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POLİSE TAŞLA KARŞILIK VERDİLER

Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Atılan taşlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar zarar gördü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Şırnak DEM Parti Seçim 2024
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